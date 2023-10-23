"Хочу увидеть, как дети вернутся с фронта": на Волыни женщине сделали уникальную операцию в райбольнице

В районной больнице Волыни впервые сделали уникальную операцию на сердце. Ковельские и столичные медики вместе установили 68-летней женщине искусственный клапан без разреза грудной клетки и остановки сердца. Раньше такие сложные операции делали только в Киеве.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Татьяны Хомич.

Женщину приехали поддержать ее воюющие сыновья.

Марии Назарук на Волыни в районной больнице установили искусственный клапан сердца. Чтобы поддержать мать с фронта вернулись ее сыновья - Алим и Борис. Оба сыновей и зятья женщины защищают Украину и именно ради них она согласилась на эту сложную операцию.

Сыновья Марии Назарук

"Хочу, что закончилась эта проклятая война и видеть, что дети живыми вернулись с фронта", - говорит Мария Назарук.

Женщина говорит, что из-за проблем с сердцем, она не могла работать, потому что постоянно задыхалась. Перед операцией женщина плакала от счастья, что ее родные рядом и поддерживают ее.

Как проводится операция

Женщине должны поставить искусственный клапан в сердце. Медики из столичного кардиоцентра объясняют уникальность операции.

"Через такой катетер, как карандаш по диаметру, внутрь загружается этот клапан и на работающем сердце без аппарата искусственного кровообращения, он имплантируется", - говорит заведующий Центром детской кардиологии и кардиохирургии "Клиника для взрослых" Глеб Емец.

На столе медики конструируют специальный протез. В сжатом виде он очень компактный, чтобы легко пройти по сосудам к сердцу. Уже у сердца конструкция расширяется и начинает выполнять те функции, с которым не справлялся родной клапан.

Случай госпожи Марии сложный, говорят врачи. Женщина имеет избыточный вес и летом пережила инсульт. Без операции ее счет шел на месяцы. Тех, кто нуждается во вмешательствах на сердце без его остановки - много, отмечают медики. Прежде всего это люди старшего возраста.

Мария Назарук

Ранее подобные операции делали только в Киеве. На Волыни подобное вмешательство в райбольнице впервые, однако медики надеются – не в последний раз.

Операция длилась два часа и она успешна

Операция на сердце длилась два часа. Впоследствии медики сообщают родным женщины, что все прошло успешно. Жительница Волыни после того, как пришла в себя — сразу поблагодарила врачей.

В больнице женщина будет около недели. А потом ее отпустят домой, где прабабушку ждет шестеро детей. Сыновья же снова отправятся на фронт, но уже с легким сердцем, ведь их маме стало лучше.

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Напомним, во Львове впервые в Украине медики провели сплит-трансплантацию печени. То есть один орган разделили на двух пациентов – годовалого мальчика и 20-летнего юношу.

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