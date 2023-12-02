"Хочу увидеть унитаз, принять ванну": экс-военный рассказал о критической нехватке ротаций в Украине

Алексей Гетьман о том, чего не хватает на фронте.

Многие подразделения и военнослужащие Вооруженных сил Украины, находящиеся на линии фронта более года, нуждаются в ротациях. Они истощаются морально и физически. И, как говорят простыми армейскими словами, хотят увидеть унитаз и принять ванную.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал военный обозреватель, майор запаса и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

“Мы нуждаемся в ротациях. Это не нужно называть словом отдых. Военному нужно просто привести себя в порядок. Даже оружие, одежду подогнать, такие мелочи. Должен быть моральный отдых. Человек просто хочет поспать ночь без обстрела. Простыми армейскими словами люди говорят: "Я хочу увидеть унитаз". Это, например. Потому что всем кажется, что там какие-то условия другие. В ванной хочется побыть. Хочется выпить кофе спокойно, не ожидая, что сейчас что-нибудь прилетит”, — рассказал Алексей Гетьман.

По его словам, в Украине не хватает "свежей" мобилизации, чтобы дать возможность тем людям, которые воюют уже больше года, привести себя в порядок.

“Ну и, конечно, не хватает оружия, не хватает снарядов, всего не хватает. Это не критично в том смысле, что нечем воевать. Просто хотелось, чтобы было больше. Чего-то такого критичного, что его нет и все, это можно сказать только о самолетах. Чувствуется, что их нет. Дальнобойного оружия хотелось, чтобы было больше”, — говорит Алексей Гетьман.

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