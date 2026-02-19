Холод в школах Киева: почему дети вынуждены учиться при +10 в классах и что говорят чиновники

Дети в Киеве вынуждены учиться в холоде / © Unsplash

Реклама

Пока температура в киевских школах опускается до +10 градусов из-за повреждения ТЭЦ-4, чиновники перекладывают ответственность за формат обучения на родителей и педагогические советы.

ТСН.ua выяснил, как три района столицы — Днепровский, Дарницкий и Деснянский — пытаются спасти образовательный процесс с помощью обогревателей, генераторов и временных «переездов» учеников.

Школьники Днепровского района Киева продолжают мерзнуть в холодных классах. После публикации материала на эту тему — "В классах +3": кто решил заморозить школьников младших классов в Киеве и что говорит закон — представители районного Управления образования предоставили свои объяснения.

Реклама

Если коротко, то чиновники разводят руками, указывая, что решение о формате обучения принимает педагогический совет учебного заведения вместе с родителями. Это очень красиво звучит, но на практике выглядит совсем по-другому, потому что мнение родителей никого не интересует, а в нерешении проблем удобнее всего обвинить руководство школы или простого учителя.

Что говорят в Днепровском районе?

В сеть учебных заведений Днепровского района входит 54 учреждения общего среднего образования (ЗЗСО) коммунальной формы собственности. По состоянию на 18.02.2026 года образовательный процесс в них организован следующим образом: 40 ЗЗСО — в очном формате; 5 ЗЗСО — в смешанном; 9 ЗЗСО — в дистанционном.

Переход на смешанный и дистанционный форматы связан с чрезвычайной ситуацией в электроэнергетических системах. Из-за повреждения ТЭЦ-4 в учебных заведениях отсутствует отопление, а средняя температура в учебных помещениях не поднимается выше 10 градусов.

Наталья Иванина, начальница Управления образования Днепровского района, в ответе ТСН.ua отмечает:

Реклама

«Решение по организации образовательного процесса принимается педагогическими советами учебных заведений с учетом погодных условий, после ознакомления родителей соискателей образования с температурным режимом в учреждении и опроса родителей учеников относительно формата обучения».

По ее словам, из 20 заведений, в которых отсутствует отопление в результате приостановления работы ТЭЦ-4, 6 школ работают в очном формате, 5 — в смешанном, 9 — по дистанционной форме.

Странная практика: 4 модульных котельных на 54 школы

Наталья Иванина уверяет, что очный и смешанный форматы стали возможными благодаря техническим мероприятиям:

«Учреждения общего среднего образования смогли организовать образовательный процесс в очном и смешанном формате за счет модульных котельных (четыре учебных заведения) и использования обогревателей для обеспечения температурного режима в учебных кабинетах».

Реклама

Она добавляет, что в качестве временных альтернативных решений завозятся генераторы различной мощности, которые смогут «частично обеспечить температурный режим».

Проблему увидели только в 2 школах

Для двух заведений, которые имеют критически низкие показатели температуры, принято решение о «переезде»: ученики Начальной школы № 103 временно учатся в помещении Гимназии № 11, а ученики 1-4-х классов Гимназии № 182 — в помещениях Лицея № 136 и Лицея № 141 «ОРТ».

Наталья Иванина подчеркивает, что организация образовательного процесса по дистанционной форме осуществляется в учебных заведениях в соответствии с Положением о дистанционной форме получения полного общего среднего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки от 08.09.2020 № 1115.

«Для учеников, которые согласно решению родителей не посещают учебные заведения и не могут приобщиться к дистанционным урокам, материалы, проработанные на уроках, размещаются в информационно-коммуникационной автоматизированной системе „Единая школа“ и других доступных мессенджерах», — отмечает начальница Управления образования.

Реклама

Что в Дарницком районе?

В Дарницкой РГА заместитель председателя Виталий Емельяненко также ссылается на автономию школ: решение принимает педсовет в зависимости от температуры и мнения родителей.

По состоянию на 18.02.2026 здесь 63,4% школ работают очно, а 36,5% — дистанционно. Ученики начальных классов 6 заведений района также временно учатся в других школах, где обеспечены безопасные и теплые условия.

Что в Деснянском районе?

И.о. начальника Управления образования Деснянского района Виктория Сидоренко отметила, что со 2 февраля во всех школах возобновился образовательный процесс. Отопление восстановлено, однако не везде температура соответствует санитарным нормам. Поскольку школы района являются самостоятельными юридическими лицами, обеспечение их приборами обогрева и контроль их использования возложены непосредственно на руководителей учреждений.

Поэтому пока чиновники оперируют процентами и ссылками на постановления МОН, родители продолжают дискутировать в чатах: стоит ли вести ребенка в класс, где надо сидеть в верхней одежде, ради «социализации».