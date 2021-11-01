Холодное оружие и заложники: в центре Херсона развернулся настоящий остросюжетный "боевик"

Сейчас мужчина в СИЗО, почему брал заложниц и чего добивался – объяснить так и не смог.

В центре Херсона мужчина с ножом ворвался в торгово-развлекательный центр. Сначала взял одну заложницу, впоследствии – другую.

О том, чего требовал и удалось ли унять нападавшего — 1 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Свидетели говорят: посреди дня мужчина ворвался в торгово-развлекательный центр. Направился в кафе и там набросился с ножом на бармена, требовал у нее вернуть несуществующий долг. Испуганной женщине удалось нажать тревожную кнопку. Мужчина быстро бросился в соседний магазин. Там в заложники взял кассира. Чего хотел – говорит она – так и не поняла.

Полиция прибыла в считанные минуты. Как только увидел копов, нападавший приставил женщине к горлу нож и пригрозил убить, если его не отпустят.

Копы пытались уговорить мужчину отпустить женщину. Уговаривала его и бармен, первая пострадавшая от нападения мужчины. Даже предлагала в заложники снова взять ее- потому что у кассира дома двое маленьких детей. Копы в это время вели с нападавшим переговоры, продолжавшиеся более 10 минут.

Уговорить нападавшего убрать нож-копы так и не смогли. Но отвлекли его: и заложница смогла выскользнуть из его рук. В считанные секунды мужчину скрутили.

Новости Херсона: мужчина с ножом ворвался в ТРЦ и держал заложниц – сначала одну, потом другую

"Это 30-летний наркозависимый безработный местный житель, женщины 26 и 39 лет не получили ранения, их жизни ничего не угрожает", — отметил и.о. руководителя полиции Херсона Руслан Осипенко.

Сейчас мужчина в СИЗО, почему брал заложниц и чего добивался – объяснить так и не смог. Его кровь взяли на анализ, копы говорят, похоже, что он был под действием наркотических веществ. По статьям захват заложников и хулиганство ему грозит 15 лет за решеткой.

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