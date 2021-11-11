Холодные квартиры, школы и детсады: целый город в Кировоградской области — без тепла

На теплоснабжающем предприятии уверяют, что все котельни работают.

Жители г. Светловодск Кировоградской области сидят без отопления. В 40-тысячном городе – холодные квартиры, школы и детские сады. Люди греются, кто чем может. Тем временем тепловики отчитываются, что котельни запустили.

Почему же тогда у всего города батареи не греют – в сюжете ТСН.19:30.

В одном из детских садов Светловодска – едва треть детей. Это те, кого родители не смогли оставить дома из-за работы. Холод такой, что дети идут спать одетые. Температурный рекорд фиксируют у школах. Ученики большинства заведений так и не вернулись за парты после осенних каникул. Не из-за "ковида" — из-за отсутствия отопления.

"Температура не соответствует санитарным нормам для того, чтобы дети вернулись обычно за парты. Поэтому они сейчас учатся дома в теплых помещениях, организована дистанционная учеба для детей", — рассказывает Ирина Яблуновская, директор местной школы.

Тепловики Светловодска говорят, что запустили котельные, но горожане до сих пор мерзнут | Новости Украины

Впрочем, и вдома очень не согреешься. Тепло не доходит до домов. Централизованное теплоснабжение в 40-тысячном городе обеспечивает частное предприятие. И из года в год начало отопительного сезона перерастает в скандал. На предприятии говорят: все котельные работают, отопление есть. Но оно исчезает по пути к домам. Тепловики обвиняют дырявые сети. Это традиционная для осеннего световодского картина. Весь город перерыт траншеями, трубы наружу. Но ремонтников у мест порывов нет. В городе даже объявляли чрезвычайную ситуацию, люди собирались на акции протеста, перекрывали дороги. Руководитель тогдашнего протестного движения стал главой горсовета, но так ничего и не изменил.

"Снова, как в предыдущие годы, есть порывы, тепло не доходит в полном объеме. И здесь вопрос еще отдельный к качеству того тепла. Достаточно ли будет на сетях давления, чтобы подать его в том количестве и качестве для населения", — рассказывает Андрей Малицкий, руководитель световодской общины.

Менять дырявые сети город не может, потому что они находятся на балансе частной фирмы. А та, мол, не имеет капитального ремонта денег. Город подал на тепловиков в суд, который уже длится десять лет. Определения по делу до сих пор нет. В прошлом году жителей спасла только теплая зима и обогреватели.

Напомним, глава Минрегиона сообщил 11 ноября, что на 100% подключены к теплу жилые дома в 16 регионах.

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