"Хонка" Медведчука: как выглядит элитная дача кума Путина под Киевом (фото, видео)

757 миллионов гривен - во столько оценили спортбазу госизменника Виктора Медведчука на Киевщине, которая оказалась его очередной частной дачей. Этот объект решением суда передали Агентству по розыску и менеджменту активов для управления.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Валерии Ковалинской.

Что известно о спортивной базе Медведчука

У Медведчука на Киевщине был собственный причал и частная вертолетная площадка на территории. Посторонним сюда попасть сложно. Въезд неприметный. Дорога через лес, дальше от оживленной трассы. Без каких-либо указателей. Когда же попадаешь на территорию - среди деревьев можно разглядеть трехэтажный дом из дерева финской фирмы "Хонка". Той, что и "Межигорье" Виктора Януковича.

Элитная дача Медведчука

По документам это спортивная база. На самом же деле - дача Виктора Медведчука. Общая площадь этой рекреационной зоны в Украинке - более 24 гектаров. Хвойно-березовый лес и река Стугна. Экскурсию ТСН проводит сотрудник АРМА - это имущество арестовано и передано им в управление решением суда.

"Здесь у нас есть крытый бассейн, детские качели, футбольное поле - место для прогулок, я думаю здесь было чем заняться", - говорит советник главы АРМА Андрей Позняк.

Есть здесь и дом для гостей, и зона для мангала, беседки. Видеокамеры на фонарях и даже на деревьях, но сама "хонка" закрыта.

Дача Медведчука

Как Медведчук получил элитное имущество

11 лет назад владельцем этой территории стала фирма "Инвестиционная компания Спорт-Тур". Ее бенефициар - жена Медведчука Оксана Марченко. В прошлом году в СБУ заявляли, что ее имущество на почти 6 млрд грн арестовано, в частности - в списке этих компаний, есть и "Спорт-Тур", которую жена Медведчука, по данным СБУ, использовала для проведения подрывной деятельности против Украины.

На дачу Медведчук мог прилететь и на вертолете. Его уже изъяли и передали Главному управлению разведки Минобороны.

Вертолет Медведчука

Медведчук пользовался этим даже после того, как Янукович сбежал из страны в 2014 и весь мир ужасался размаху его Межигорья. А Медведчук с приспешниками остался. Продвигал "русский мир". Спокойно жил себе в Киеве, ходил на работу в парламент и получал деньги из России, будучи выгодным путинскому режиму в Украине, за них покупал дорогие активы - среди них и яхта "Роял Романс".

Дача, которая по документам оформлена как спортбаза, не единственное место, где отдыхал Медведчук. Готовил себе пристанище и на другой стороне от столицы. Например, имение в Пуще-Водице - там он не успел доделать ремонт, но перевез некоторые вещи. И даже железнодорожный вагон-ресторан, сделанный на заказ, как отдельное украшение имения. Все это теперь тоже под арестом.

Подозрение за госизмену и содействие терроризму экс-нардепу и куму путина Виктору Медведчуку объявили в 2021. В начале полномасштабного вторжения России в Украину он находился на домашнем аресте. А потом исчез. Поймали его в апреле 2022, когда он пытался бежать в Россию.

Его обменяли на 200 наших защитников. Сейчас Медведчук вместе с женой телеведущей Оксаной Марченко находятся в России. Их имущество арестовано в рамках шести уголовных производств, в частности, и эта спортбаза-дача на Киевщине.

"Спортивная база - арестованный актив Виктора Медведчука, один из крупных и резонансных, рядом с заводами, яхтами, вертолетами, картинами, часами. И сегодня Агентство уже публично говорит о том, что лучший способ управления такими активами во время войны - это реализация. Именно такой способ позволил бы обеспечить в Государственный бюджет Украины сразу большую сумму. Крайне трудно найти управляющего, который способен на сегодняшний день обеспечить хранение и надлежащие выплаты ежемесячно", - говорит глава АРМА Елена Дума.

Участвовать в конкурсе имеют право как юридические, так и физические лица. Но в АРМА настаивают, лучший выбор это - государство. И такая база могла бы служить Минспорту и военным. Для этого уже инициировали законопроект 11009.

Но на примере яхты, которая есть среди арестованных активов Медведчука - можно понять, что Медведчук просто так со своим имуществом расставаться не собирается. 90-метровая «Роял Романс» стоила 200 миллионов евро и является одной из самых дорогих в мире. Она стоит в Хорватии и все это время адвокаты кума Путина устраивают противодействие и пытаются вернуть ее своему боссу.

Сейчас управляющего будут искать не только для спортбазы на Киевщине, но и для похожей дачи под названием "Медвежья дубрава" на Закарпатье. По размеру участка она в 6 раз больше киевской - более 150 гектаров. И по словам сотрудников, которые сейчас ухаживают за территорией, во время строительства здесь даже меняли русло горной реки, чтобы она проходила возле имения кума Путина.

Что с имущества Медведчука уже продали

Между тем новых владельцев уже нашли 20 элитных часов и 94 картины из коллекции Медведчука, которые не имеют культурной ценности. Общая сумма, за которую их продали, почти 9 млн гривен. Эти средства направили в госбюджет на закупку военных облигаций.

Другие активы госизменника тоже приносят пользу государству от их управления - сеть АЗС, которая когда-то принадлежала Медведчуку - под новым названием только в этом году в бюджет перечислила почти 100 млн гривен, часть магистрального нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление", который называли "труба Медведчука" - 130 миллионов.

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