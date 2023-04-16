Хореограф пришел к ученикам на костылях после ранения в Бахмуте и растрогал Сеть

Как только вернулся из Бахмута и пошел на танцы. Видео, как хореограф, воевавший на передовой, встречается со своими учениками, облетело Сеть. Профессиональный танцовщик Виталий Правдин еще четыре года назад основал свою хореографическую школу, но 24 февраля прошлого года ушел добровольцем на фронт. Впрочем, даже в окопах составлял расписания занятий и позаботился о преподавателях на замену, говорится в ТСН.

В мирной жизни хореограф Виталий Правдин, а ныне военный на псевдо «Танцор», впервые за год увидел с учениками только на днях. Мы очень боялись за него. Волновались все. Мы скучали очень сильно. Он лучший тренер в мире”, — говорят дети.

Виталий открыл школу танцев еще четыре года назад, преподавал хип-хоп и акробатику. Большие замыслы испортил враг – 24 февраля хореограф пошел добровольцем на фронт. "Все отговаривали. Не хотели, чтобы я уходил. Пришлось даже скрыть, что я пошел в армию, сказал, что я волонтерить пошел. А там уже через неделю 2 мама узнала”, — рассказывает Виталий.

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Во время обороны Харькова стал гранатометчиком, освобождал регион от оккупантов, впоследствии воевал в Бахмуте. Там получил ранение в ногу. “До этого все, что мы проходили – штурмы, обстрелы... по сравнению с Бахмутом – это не проходит. Там другой мир – целый день бои, обстрелы. По дням обстрелы. Бои могут длиться тоже часами”, – рассказывает он.

Сейчас лечится в харьковском госпитале, а когда врачи отпускают, едет к своим ученикам.

Занятия в школе возобновились всего два месяца назад. Виталий пригласил новых тренеров, в перерывах между боями составлял графики занятий. Даже в окопах приобщался к преподаванию. “Включал видеочат в телеграмме. И мы по видео проводили тренировки. Ну, то есть, тренера проводили тренировки, а я по видео просматривал”, — рассказывает боец.

За четыре года эти дети стали победителями областных и всеукраинских соревнований, выступали за границей. Сейчас готовятся к танцевальному фестивалю в Харькове. Пока Виталий будет восстанавливаться после ранения — помогать учащимся в подготовке. Убежден, что это самая лучшая психологическая реабилитация после ада в Бахмуте.

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