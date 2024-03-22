"Зарывают все живое на глубину 8 метров": эксперт рассказал об угрозе новых бомб Путина

Россия начала реализовывать план по созданию так называемой санитарной зоны в украинском пограничье, уничтожая и разрушая все, что может разрушаться и погибнуть. Другими словами, оккупанты используют тактику выжженной земли, а помогает им в этом модернизированный боекомплект – авиабомбы с крыльями.

По сравнению с прошлым годом оккупанты в 16 раз увеличили применение таких мощных корректируемых авиабомб. Противодействовать этому можно только одним способом – атаковать сами самолеты-носители этого боекомплекта.

Об этом в комментарии для ТСН.ua рассказал бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев.

"Управляемые авиационные бомбы, которые враг все чаще использует и на поле боя, и для того, чтобы атаковать наши гражданские объекты – это старые фугасные авиабомбы с боевой частью 250, 500, 1000 и даже 1500 кг ", — говорит Владислав Селезнев.

И продолжает: "На эти бомбы крепится оборудование типа крыльев, позволяющих ФАБам уже превращаться в управляемые авиабомбы и преодолевать расстояние 60 км от самолета до цели. Есть оборудование, которое позволяет делать это оружие более высокоточным. Оружие очень опасное. Ключевая опасность заключается не в мощности, а в том, что фугасных авиабомб российской армии в наследство от СССР осталось немало, так что Россия относительно недорогими ресурсами пытается атаковать не только наших защитников, но и гражданское население. Опасность ФАБов в том, воронка в земле после их взрыва может достигать 5, а то и 8 метров в глубину ”.

Серьезный вызов для украинской армии

На вопрос о том, сколько у России есть таких авиабомб, Владислав Селезнев ответил так: "Советский Союз планировал воевать со всем миром, поэтому устаревшего оружия в своем арсенале у врага немало. Если артиллерийские боеприпасы он уже достаточно серьезно потратил, то ФАБы использовались не так активно".

По словам эксперта, именно российские КАБы сейчас являются серьезным вызовом для украинской армии.

"Сейчас это серьезный вызов, с которым нужно что-то делать. Один из вариантов предлагает австрийский эксперт Том Купер. Он говорит о том, что, возможно, следует направлять украинские дроны-камикадзе не по объектам энергетической инфраструктуры Российской Федерации, а на российские военные аэродромы, где находятся самолеты-носители тех же КАБов. Аэродромы находятся на расстоянии 150-300 км от линии боестолкновения. То есть в радиусе боевого применения дронов. Пожалуй, в первую очередь стоит разрушать те самолеты", — предполагает Владислав Селезнев.

Эксперт уточняет, что уничтожить КАБ во время ее полета практически невозможно: "Она относительно небольшая, из стрелкового оружия ее не сбить. Попасть по ней ракетой? У бомбы нет теплового носителя".

Сейчас больше всего страдает пограничье

По официальным данным, в последние недели от КАБов страдают приграничные территории Украины.

"Что касается активного использования КАБов по территории Сумской области, то очевидно, что враг пытается реализовать план Путина по выжженной земле. Поэтому и стреляет по нашему пограничью, системно и методично превращая его в выжженную землю или "санитарную зону", о которой говорит Путин", – говорит Селезнев.

По его словам, главное предназначение этих бомб – уничтожение командных пунктов, пунктов управления и связи.

"Они являются наиболее мощным и универсальным средством для уничтожения фортификаций. Следует отметить, что фактически любое полевое фортификационное сооружение вряд ли выдержит прямое попадание, например, КАБ 1500", — резюмирует эксперт.

Российская боевая авиация пока что доминирует в небе

Истребители российской армии активно применяют по позициям ВСУ на линии боевого столкновения и в прифронтовых районах управляемые авиационные бомбы. С начала 2024 года, а именно за 77 суток самолеты противника сбросили на позиции украинских воинов более 3500 авиабомб, что в 16 раз больше по сравнению с 2023 годом.

"Переломать доминирование россиян в воздушной войне должны долгожданные F-16, что повысит возможности Сил обороны Украины на земле. Но ситуация пока такая, что у нас еще нет F-16, а запасы боеприпасов определенных номенклатур падают до критического уровня. Эти и другие факторы усложняют Силам обороны Украины выполнение задач по отпору агрессору", — сообщал "Укринформу" генерал-лейтенант ВСУ, заместитель Министра обороны Украины Иван Гаврилюк.

Ранее сообщалось о том, какой была массированная атака на Киев.

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