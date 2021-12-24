"Хорошие" дороги больше не вызывают насмешек: президент и чиновники подвели итоги "Большого строительства"

За 10 лет – с 2009 до 2019 – в Украине построили новых 10 тысяч километров путей.

Президент и чиновники подвели итоги программы "Большая стройка". За два года существования благодаря ей Украина получила почти 14 тысяч километров новых путей, а это почти 40% дорог государственного значения и почти пол тысячи мостов и переходов.

Детальнее о результатах – в сюжете ТСН.19:30.

По словам Зеленского, за 10 лет – с 2009 до 2019 – в Украине построили новых 10 тысяч километров путей. Почти с такой скоростью дороги рушились. Впрочем, за последние два года, утверждает Зеленский, Украина смогла преодолеть стереотип, что в стране не может быть хороших дорог.

Кроме самих путей, отремонтировали или построили более 500 мостовых переходов и мостов. Удалось оживить даже долгострои. Запорожский мост начали строить еще в 2004 году, но до масштабных работ дело дошло только в прошлом году. А уже в январе 2022 года, планируется, там наконец-то запустят автомобильный год.

Президент и чиновники подвели итоги программы "Большое строительство" | Новости Украины

За 2021 год, добавляют в "Укравтодоре", почти полностью завершили проект "Дорога единства" - трасса М-30, соединившая Восток и Запад Страны. Также через 90 дней построили новый путь в направлении Молдовы. Такой же темп обещают держать и в 2022 году. На дороги и мосты было заложено 140 миллиардов гривен.

Министр инфраструктуры Украины сообщил, что их фокус на 2022 год будет Юг Украины, именно на Одесскую, Николаевскую и Херсонскую области. Вокруг столицы, в свою очередь, наконец-то начнут строить объездную дорогу. Это позволит разгрузить город и уменьшить пробки, от которых Киев ежегодно все больше страдает.

Впрочем, кроме государственных инвестиций или проектов, на средства международных партнеров уже в следующем году может начаться и строительство первого платного автобана. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, речь идет об автобане Краковец-Броды-Ровно. Концессионный проект, который должен стартовать в 2022 году, станет следующим шагом для страны, по словам Шмыгаля, "даст развитие не только инфраструктурному, но и туристическому потенциалу".

Отдельно, добавляет президент, позаботятся и о пунктах пропуска на украинских границах. Обычно в европейском направлении собираются огромные очереди, сама система пропуска устарела, а пункты мало напоминают европейские. Поэтому многие из них обещают перестроить и внедрить систему электронных очередей.

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