"Хотел, чтобы мама не волновалась": щемящие истории выживших после удара по Запорожью

Истории спасения людей в Запорожье, которые получили тяжелые ранения. Корреспондентка ТСН Наталья Нагорная пошла по больницам, чтобы пострадавшие могли уже сейчас, проходя лечение, поблагодарить своих спасателей, которых не всегда знают по имени, извиниться перед родными, которые были вынуждены волноваться, и чтобы каждый из нас вспомнил, что война — это повод сплачиваться, а не ссориться.

Страшные, но щемящие рассказы пострадавших — в сюжете.

Это было время, когда люди спешили с работы домой. Ждали маршрутки, думали о домашнем ужине. Два мощных прилета изменили все.

В считанные минуты на место трагедии слетаются спасатели, полиция, добровольцы "Красного креста". Но раненых гораздо больше, чем тех, кто может им помочь

Российский теракт в Запорожье – это не только очередной акт агрессии России, это еще и история о том, как в сложных ситуациях люди сплачаются и спасают друг друга.

Юлия Барышева была на месте трагедии почти сразу. Она спасательница и отвечает за связи с прессой.

“Был страшный ужас. Когда мы приехали почти в первые минуты, здесь везде были раненые”, — говорит женщина.

Щемящие истории выживших после удара по Запорожью/Скриншот с видео ТСН

На месте прилета Юля вместе с коллегами забирает тяжелораненую женщину и поскорее везет в больницу.

“У нее очень травмированная нога, открытый перелом был, нам пришлось везти к пешеходному переходу, потому что подъехать поближе было невозможно и мы поняли, что недостаточно доврачебной помощи, наша психолог сняла с себя турникет. Я пообещала, что я вас найду, сфотографировала удостоверения и телефоны", – говорит начальница отдела по связям с общественностью ГУ ГСЧС в Запорожской области Юлия Барышева.

Они находятся уже на следующий день – Юля идет в палату с сумкой фруктов.

Щемящие истории выживших после удара по Запорожью/Скриншот с видео ТСН

Пострадавшая, мы уже знаем, что ее зовут Зуля только после операции.

"Я спрашиваю, как вас зовут — она говорит Зуля, а все гремит и я слышу "Юля", психолог Юля, я Юля, и потом говорю — Зуля вам повезло, две Юли вас спасают, загадывайте желания — я сразу загадала", — говорит женщина.

Юля обещает Зуле — как только выздоравливает, покатают ее на пожарной машине.

На соседней с Зулей кровати — Нина Николаевна. После взрыва она добежала домой, даже не осознав, что произошло. И только там уже поняла, что у нее повреждено бедро.

“Меня сын привез. Я забежать домой еще успела. В лихорадке. А потом когда увидела, что там делается, звоню ему, точнее он мне звонит, а я говорю вези меня в больницу. Быстро приняли, быстро обработали. Спасибо врачам, спасибо медперсоналу", — рассказывает Нина Николаевна.

Щемящие истории выживших после удара по Запорожью/Скриншот с видео ТСН

Врачи рассказывают: пациентов везли, кто только мог, чтобы они успевали принимать.

“Это самое массовое поступление пациентов за войну в нашу больницу, я так вам скажу, это был действительно вызов для наших врачей, но они достойно с ним справились. В больницу поступило 66 раненых”, – рассказывает заместитель медицинского директора Тамила Исмаилова.

“Нам привозили пациентов и гражданские люди и полицейские, и “Красный крест” и скорая. Сказать, что это был сложный — ничего не сказать, сверхсложный день, большое количество пострадавших. Очень разнообразные травмы", – говорит заведующий ожоговым отделением Андрей Сех.

Валентин, чтобы добраться до больницы, попутку ловил с турникетом на ноге.

“В больницу вез меня с работы мужчина, Андрей Брынь, молодец, не отказал, привез меня сюда. Правда, не доехал, у него сломалась машина и меня дальше довез врач этой больницы. Я машины останавливал, никто не останавливается, а остановился врач и меня сюда привез. Большое спасибо ему. А как врача зовут, знаете, я даже не спросил”, – рассказывает мужчина.

Щемящие истории выживших после удара по Запорожью/Скриншот с видео ТСН

Его сосед Борис нашел себя в соцсетях. Его в больницу увозили полицейские. Борис хорошо помнит лицо своих патрульных, только имен не знает.

“Я запомнил парня, вез он очень быстро и что самое главное — осторожно. У него, кажется, 12 позывной был. Молодец парень, если бы не он, я бы выжил, а второй парень его бы не спасли", — говорит мужчина.

Щемящие истории выживших после удара по Запорожью/Скриншот с видео ТСН

Раненых людей везли и в эту больницу — слишком много пострадавших для одного медучреждения.

"Время попадания пострадавшего в больницу имеет очень большое значение для прогноза пострадавшего и его жизни", — говорит заместитель медицинского директора Алексей Рясный.

"Один пациент поступил к нам с ранением участка лопатки и плечевого сустава, другой с ранением ноги и руки", — говорит заведующий травматологией и ортопедией Евгений Бойко.

У Александра обломок попал в плечо. Но врачей на помощь позвал не сразу.

"Когда это произошло, сразу ушел из зоны поражения и отошел одну остановку, вызвал скорую, пока тревога была, скорые не ехали в наш район", — рассказывает мужчина.

Даже раненый, он думал не о себе — хотел, чтобы мама не переживала.

“Я поговорил с матерью, она меня искала на соседней остановке. Я пошел к ней, чтобы успокоить ее", – говорит Александр.

Щемящие истории выживших после удара по Запорожью/Скриншот с видео ТСН

Роман поправляет медвежонка, которого ему для скорейшего выздоровления принесла дочь, — семье пришлось поволноваться.

“У меня выпал телефон, и я бежал, и они звонят, а я не беру. И очень перенервничали. Знакомые пошли позвонили, он так и лежал, созвонились с родственниками, успокоили. Я попал в эпицентр первого взрыва, прямо на ступеньках у банкомата, услышал свист, задело обломком ногу, руку", — говорит мужчина.

Щемящие истории выживших после удара по Запорожью/Скриншот с видео ТСН

Он очень умиляется, когда говорит о людях, которые ему помогли

Второй удар меня туда затолкнул, люди меня затащили, накрыли, перебинтовали руку, ногу, под голову положили, накрыли. Это все люди из моей работы", – говорит мужчина и вытирает слезы.

Конечно, раненых слишком много, чтобы мы могли рассказать все истории их спасения. Но этот сюжет — благодарность всем, кто в трудные времена не остается равнодушным.

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