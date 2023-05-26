Хотел идти на передовую, но оставили на блокпосту: стало известно, кого в Киеве сбил горе-судья

В результате смертельного ДТП в Киеве при участии судьи погиб 23-летний нацгвардеец из Черкасской области.

В ночь на 26 мая в Киеве произошло смертельное ДТП. Горе-судья Макаровского районного суда Алексей Тандыр сбил на блокпоста военного Нацгвардии Вадима Бондаренко из города Тальное Черкасской области.

Об этом ТСН.ua стало известно из собственных источников.

Парень до начала великой войны проходил срочную службу сначала в Черкассах, затем его отправили в столицу. Незадолго до начала полномасштабного вторжения Вадиму предстояло вернуться домой, однако после 24 февраля парень продолжил службу.

С началом активных боевых действий нацгвардеец хотел пойти на передовую, однако его оставили нести службу на блокпостах в столице. Отец парня также защищает Украину на Донбассе в рядах ВСУ.

О погибшем говорят, что он был хорошим парнем и патриотом своей страны. Дома у Вадима остались трое детей — двое усыновленных и родная двухлетняя дочь.

Выражаем искренние соболезнования семье убитого украинского военного.

Реакция Макаровского районного суда

В суде, где председательствовал горе-судья, заявили, что "не знают всех подробностей произошедшего шокирующего события", однако выражают "искренние соболезнования семье погибшего и разделяют печаль и боль".

"Отмечаем, что в Макаровском районном суде нулевая толерантность к употреблению алкоголя за рулем! Мы никоим образом не оправдываем действия председателя суда и выступаем за полное и беспристрастное расследование этого события. Коллектив суда будет оказывать максимальное содействие при совершении всех процессуальных действий, поэтому надеемся и судья, при участии которого произошел этот ужасный трагический случай, будет оказывать максимальное содействие следствию, чтобы не подрывать авторитет судебной власти и доверие общества к судьям, которые честно и с достоинством выполняют свои обязанности", — заявили в Макаровском суде.

ДТП в Киеве с участием судьи: что известно

В Киеве на блокпоста в ночь на 26 мая судья райсуда Киевской области сбил насмерть военнослужащего Нацгвардии. Боец от полученных травм скончался на месте. Судья уже задержан, но он не соглашается проходить тест на алкоголь. Эту экспертизу необходимо срочно провести, чтобы можно было определить тяжесть совершенного преступления.

Впоследствии стало известно, что ДТП с участием судьи произошло на Берейстейском проспекте во время действия комендантского часа.

Правоохранители начали расследование дела по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, если они повлекли смерть потерпевшего. Судье грозит до 10 лет тюрьмы.

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