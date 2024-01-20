Хотел нажиться на войне: полковнику ВСУ грозит тюрьма за хищение государственных средств

Все подробности громких дел – в эксклюзиве TSN.UA.

Один готовил экологический теракт, другая – раздавала российские учебники. Служба безопасности продолжает разоблачать предателей и коллаборантов, сотрудничавших с агрессором. Также правоохранителям удалось задержать злоумышленников, разворовывавших бюджетные средства, предназначенные для Сил обороны. Среди задержанных – полковник ВСУ! Суммы шокируют – более 30 млн грн. Все подробности громких дел – в эксклюзиве Виктории Панченко для TSN.UA.

Готовил экологический теракт

Киберспециалисты Службы безопасности задержали агента ФСБ, который шпионил для врага в Одесской области и готовил экологический теракт. Предателем оказался студент одесского университета.

Еще осенью 23-го его завербовала российская спецслужба. В интернет-переписке агрессор предложил студенту шпионить в пользу России и получать за это зарплату. Для сбора сведений предатель начал работать таксистом и под видом перевозки пассажиров фиксировал локацию "нужных" объектов.

СБУ пошагово задокументировала преступные действия агента ФСБ и задержала его во время выполнения вражеской задачи. Фигурант поддерживал коммуникацию с ФСБ через популярный мессенджер. Для конспирации использовал разные сим-карты и мобильные телефоны.

СБУ разоблачила коллаборантов

Также СБУ разоблачила еще двух коллаборантов: среди них – директор лицея, которая во время оккупации Харьковщины раздавала российские учебники. Оказалось, что злоумышленники еще в начале полномасштабного вторжения России поддержали российских захватчиков. Среди задержанных – жительница Волчанска. Она была назначена агрессором "главным специалистом отдела кадров" оккупационной администрации России.

По указаниям местного гауляйтера, с июля по сентябрь 2022 года она комплектовала "штат" псевдоучреждения и призвала людей получать паспорта страны-агрессора. Еще одной коллаборанткой оказалась 49-летняя жительница Купянского района, которую российские оккупанты назначили директором одного из захваченных лицеев. Женщина организовала поставку в учебное заведение из России пропагандистских учебников по истории.

Также коллаборантка убеждала семьи отдавать детей в захваченный лицей. Более того, в случае отказа – угрожала им лишением родительских прав и отправкой учеников в российские интернаты. В настоящее время злоумышленницам доложено о подозрении в коллаборационной деятельности.

Разворовывали деньги ВСУ

А в Киеве на горячем задержан начальник одного из управлений Командования Сил поддержки ВСУ и его сообщник — гендиректор компании-поставщика оборонных товаров.

Мужчины разворовывали бюджетные средства, предназначенные для Сил обороны. Злоумышленниками оказались полковник ВСУ и руководитель львовской компании, наладивший схему "откатов" при заключении контрактов. Военный должен получить от предпринимателя взятку в размере почти 45 тыс. долларов США. За эту сумму он обещал заключить договор о поставках оборонных товаров для ВСУ на сумму 36 млн. грн. СБУ задержала обоих фигурантов во время передачи первой "транша" взятки — 14,6 тыс. долларов.

Сотрудники СБУ провели более 30 обысков на рабочих местах и по адресам проживания фигурантов в Киеве и Львове. Были изъяты компьютеры, мобильные телефоны, носители электронной информации, документы и бухгалтерия с доказательствами преступной схемы.

Правоохранителям удалось заблокировать реализацию этой сделки и уберечь бюджетные средства. В настоящее время обоим задержанным сообщено о подозрении, они находятся под стражей с правом внесения залога – 10 млн грн каждому. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Скандал! Полковнику ВСУ грозит тюрьма за хищение государственных средств?!".

Читайте также: