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Хотел отомстить и спутал жертву: под Киевом мужчина изрубил топором мать четырех детей

Хотел отомстить и спутал жертву: под Киевом мужчина изрубил топором мать четырех детей

Дети потерпевшей требуют сурового наказания для нападающего.

По горячим следам. Полиция Киевщины отчиталась, что задержала мужчину, который по неизвестным причинам напал на женщину в пригороде столицы, в селе Погребы, он несколько раз ударил ее топором по голове. Потерпевшая сейчас в реанимации. 

Об этом 18 октября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Это произошло пять дней назад. Оксана по обочине шла домой, как вдруг на нее напал мужчина. Оказалось, он ехал за ней на велосипеде. Он затащил ее в кусты и начал топором бить по голове. Что происходит что-то очень нехорошее почувствовали собаки из соседнего дома, они подняли лай, на что вышли их хозяева и здесь увидели окровавленную женщину.

Следователи изъяли видео с ближайшей камеры наблюдения. На нем видно и 42-летнюю Оксану за несколько минут до избиения, и нападающего на велосипеде. В кадр попал и сам момент нападения.

Яна — одна из дочерей жертвы. Вспоминает: в тот вечер, когда ждала маму, позвонила ей, но кто-то сбросил звонок. На тот момент это был нападающий. И вышла ее встречать. И за несколько сотен метров от дома увидела скорую и полицию.

Новости Украины: полиция задержала мужчину, который напал на женщину и ударил ее топором по голове

Новости Украины: полиция задержала мужчину, который напал на женщину и ударил ее топором по голове

"Перевязывали голову. Бинт был в крови, весь в крови. Невозможно передать. Кровь просто не останавливалась: лилась и лилась", — говорит дочь потерпевшей Яна Недилько.

Нападающий в тот момент уже убежал. За несколько дней его задержала полиция за полтысячи километров от места преступления.

"Им оказался 42-летний ранее судимый мужчина, который фактически жил в Погребах, но выехал в город Балты Одесской области. Там он был и задержан оперативниками", — говорит руководитель полиции Киевщины Андрей Небытов

Уже во время допроса и следственного эксперимента задержанный пояснил, он планировал нападение не на взрослого человека, а на подростка. И перепутал.

"Он сказал, в центре нашего села его оскорбили подростки. И он хотел отомстить. Думал, что это подросток, ребенок чей-то", — говорит дочь потерпевшей Яна Недилько.

Потерпевшая Оксана все это время в реанимации. Врачи сделали ей операцию и говорят, ждут чуда.

"Состояние пациентки крайне тяжелое за счет невротической симптоматики, она в коме второй степени", — говорит врач-анестезиолог Елена Долинская.

А дети потерпевшей, их у Оксаны четверо, ждут приговора. И признаются, что 15 лет за решеткой, предусматривающих законом за такое преступление, для них мало.

Напомним, суд уже избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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