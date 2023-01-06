Хотел показать, что между РФ и Украиной есть что-то общее: эксперт рассказал, для чего Путину "перемирие"

"Перемирие" президента РФ Владимира Путина на Рождество – это провокация и продуманная пропагандистская акция. Таким образом, глава Кремля хотел показать, что между Россией и Украиной якобы есть что-то общее.

Такое мнение в интервью ТСН.ua выразил глава комитета ВР по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко.

"Надо понимать, с кем мы имеем дело. А Путин, по своей психологической сущности, является провокатором. Он и военный преступник и провокатор. Все, что он предлагает, подчиняется одной главной цели – уничтожению Украины. Мы все это понимаем. То есть его предложение о перемирии не носит искренний характер – это очередная провокация", — сказал он.

Мережко напомнил, что происходило 25 декабря, когда европейцы и украинцы тоже отмечали Рождество.

"И Путин не прекращал убийства, погибли более 10 человек, гражданских, мирных лиц. Десятки были ранены. То есть то, что делает Путин и его заявления, это такая очень грубая пропаганда и во-вторых, это — провокация. Я бы сказал, это также издевательство. Я внимательно читал заявления европейских политиков, — никто не поверил в искренность намерений Путина и все поняли, что происходит", — отметил он.

По словам Мережко, ни Украина, ни ее партнеры не подверглись провокации Кремля.

"Я думаю, что это была такая продуманная пропагандистская акция, целью которой было показать, что: "Смотрите, есть что-то общее между Россией и Украиной. Что есть какая-то минимальная точка соприкосновения, и в этом была опасность запланированной провокации. Но, честно сказать, никто не повелся на эту провокацию, потому что все уже давно поняли, с кем мы имеем дело", — резюмировал Мережко.

"Рождественское перемирие" от Путина

Президент России Владимир Путин инициировал в одностороннем порядке 36-часовое прекращение огня в Украине — "рождественское перемирие" с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Украинские власти не восприняли инициативу Кремля — президент Владимир Зеленский заявил, что Путин хочет "использовать Рождество как прикрытие" для реализации своих захватнических планов.

В то же время, эксперты выдвинули несколько основных версий такого шага России.

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