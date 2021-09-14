Хотел поразить друзей, но умер: подробности трагической гибели подростка на Днепропетровщине

Медики и правоохранители в очередной раз призывают детей воздержаться от экспериментов с собственной жизнью.

На Днепропетровщине погиб 15-летний подросток. Он хотел подышать газом из баллона, но после пуска упал и мгновенно умер. Устройство для заправки бытовых приборов приобрела в магазине его 14-летняя девушка.

О том, почему подросткам продали опасное вещество и что могло подтолкнуть юношу к такому шагу — 14 сентября говорится в сюжете ТСН.19: 30.

В безлюдное место, где часто гуляют подростки, на окраине Первомайска, 15-летний Николай пришел с друзьями, достал баллон, вставил в рот и пустил газ. Все усилия вернуть его к жизни были напрасными.

К прогулке, которая обернулась трагедией, подростки готовились заранее. 14-летняя девушка Николая приобрела по его просьбе баллон для заправки зажигалок. В магазине сегодня этого товара нет. Убрали.

Но даже на меньших по объему баллонах — строгое предупреждение — держать подальше от детей. Продажа несовершеннолетним — запрещена законодательно.

"Существуют правила торговли непродовольственными товарами. Продажа химических веществ, а также взрывоопасных, огнеопасных не может осуществляться несовершеннолетним", — объясняет юрист Анна Попкова.

Почему же продали подросткам опасное вещество? В магазине объясняют: продавец поверила подросткам.

Администратор магазина Юлия Трошина объясняет, что девочка сказала, что ей 16, баллон нужен для съемок ролика для соцсетей.

Также читайте Опасные челленджи для детей в соцсетях: в полиции раскрыли статистику самоубийств

Несчастный случай — так трагедию сейчас квалифицирует полиция. Проблем с законом погибший не имел, семья благонадежная.

"Это хороший парень, но вел себя он довольно дерзко, возможно, пытался таким образом как-то продемонстрировать свои способности", — рассказывает пресс-секретарь полиции Днепропетровщины Анна Старчевская.

То, что внук погиб, до сих пор не может осознать его бабушка. Видела Николая накануне — никаких волнений по поводу его состояния не было.

Не видели признаков опасности и в горном лицее, где Николай только начал обучение на сварщика.

"Обычный парень, но такой видный. Он пытался выделиться. Но никаких пороков мы не замечали. Он следил за собой, он пытался активно участвовать", — вспоминает директор Людмила Казимирова.

Новости Украины: в Днепропетровской области трагически погиб 15-летний подросток

В то же время родители подростков в Першотравенске после трагедии начали проверять соцсети и опрашивать детей об экспериментах с газовыми баллончиками.

Что именно вдохнул подросток и почему наступила мгновенная смерть, сейчас устанавливают судмедэксперты. Врачи областного токсикологического центра говорят: эксперименты с газообразными веществами крайне опасны.

"Происходит асфиксическое удушение из-за нехватки кислорода. Но трудно сказать, потому что неизвестно, какой газ был. Возможно, пропан, бутан и большое количество соединений", — отмечает руководитель отделения реанимации областной детской больницы Сергей Егоров.

В лицее, где учился Николай, ждут результатов экспертизы — чем именно отравился парень — хотят прочитать лекцию-предупреждение для всех учеников. А медики и правоохранители в очередной раз призывают детей воздержаться от экспериментов с собственной жизнью.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку