Хотел проезд по 30 гривен и не построил ни одной станции: чем запомнился скандальный начальник метро Брагинский

В Киеве разразился громкий скандал вокруг персоны начальника Киевского метрополитена Виктора Брагинского. Мэр Киева заявил, что готов его уволить после скандального расследования журналистов Bihus info и ждет от должностного лица соответствующего заявления.

Оказывается начальник столичной подземки вместо того, чтобы ремонтировать станции и строить новые, очень удачно скрывал состояние и покупал землю под Киевом.

Увольнение главы метрополитена произошло очень быстро, уже на второй день после обнародования скандала Виктор Брагинский написал заявление. Обязанности начальника КП временно исполняет главный инженер Киевского метрополитена Виктор Виговский.

Интересно, что увольнение Брагинского произошло молниеносно, никто даже не пытался проверить изложенные журналистами факты. Их хватило и для резкого заявления от мэра, написавшего, что Брагинский "ему врал в глаза", только вот о чем именно, мэр не уточнил.

Виктор Брагинский с Виталием Кличко в перегонном тоннеле / Фото: КГГА

Здесь следует отметить, что Виктор Брагинский еще и депутат Киевсовета – прошел туда под знаменами фракции мэра Кличко. И останется ли он депутатом – вопрос открытый.

Сам Брагинский трубку не берет и на сообщение не отвечает. Также молчат в КГГА, куда мы направили информационный запрос с просьбой прокомментировать увольнение главы метрополитена.

В чем обвинили?

По версии журналистов, уже бывший начальник Киевского метрополитена скрывал состояние.

Известно, что мать-пенсионерка начальника подземки смогла купить в январе 2024 года 2 дорогие квартиры в ЖК White Lines, каждая квартира обошлась ей более чем в 10 млн грн.

А якобы "бывшая жена" главы метрополитена строит дачу в элитном поселке Козин. Своей сестре Брагинский продал "землю с космической наценкой", чтобы подрисовать доходы в декларации.

Фактически все перечисленное произошло во время войны. Отсюда наверняка и резкое требование мэра Киева писать заявление на увольнение. Потому что Брагинский его не написал даже после того, как произошло подтопление в тоннеле метро на "синей" ветке, из-за чего жители микрорайона Теремки теперь не могут нормально пользоваться метрополитеном.

Виктор Брагинский

Умело поднимал стоимость проезда

Эксперты говорят, что Виктор Брагинский запомнился как самый искусный повышатель стоимости проеда в столичном метро.

Напомним, что до назначения на должность Брагинского стоимость проезда в подземке Киева составляла 2 гривны.

Именно он сетовал на камеры представителей СМИ и говорил о необходимости повышения проезда. И в феврале 2015 года цена поездки повысилась до 4 грн.

В июне 2017 года, Брагинский снова "жалуется на камеры" и проезд в метро подорожал на гривну — до 5 грн.

Себестоимость одной поездки в метро Киева свыше 20 гривен, Будут ли в столице поднимать тарифы/коллаж ТСН.ua

А в июле 2018 года стоимость жетона в метро дорожает еще на три гривны – 8 грн.

Здесь стоит добавить, что для пассажиров сделали скидку: если ты покупаешь сразу 50 поездок, то стоимость одной составляет всего 6,5 грн.

Дальше в метрополитене только мечтали о необходимости повышения стоимости проезда. Сначала грезили ценником в 15, а затем в 20 гривен. Но осуществить такое повышение не позволил коронавирус, а затем война.

Уже в начале этого года аппетиты выросли до более чем 30 гривен. Именно такой обоснованный тариф за одну поездку в метро озвучивал Брагинский, добавив, что до конца войны тарифы менять не будут.

Поезда в киевском метро / Фото: Киевский метрополитен

Не замечал, как застраивали станции метро

За время руководства подземкой Виктора Брагинского, возле станции метро "Героев Днепра " начали "закреплять грунты", что закончилось масштабным строительством над станцией трехэтажного ТЦ. Начальник метрополитена не замечал ни многочисленных митингов людей, которые были против этого строительства, ни даже когда строители повредили буром тоннель на станции – пробив свод. Строительство никто не остановил.

Брагинский с мэром осматривают поврежденный тоннель

Глава метрополитена не замечал, как рядом с подземным переходом на станцию метро "Оболонь" возводят жилой дом. Как строят торговые центры в 2-3 этажа прямо над станциями метро "Осокорки", "Позняки" и "Харьковская". А подчиненные Брагинского отвечали, что это не вопрос метрополитена.

Очень классная тактика, когда над станцией "Позняки" строят торговый центр – это не вопрос метрополитена, а когда после завершения строительства перекрытые грунтовые воды ища выход начинают попадать на станцию – тогда это уже вопрос метрополитена, потому что нужно ремонтировать потолок.

Поэтому совсем не удивительно, что в конце прошлого года на синей ветке произошло подтопление тоннеля между станциями метро "Демеевская" и "Лыбидская". Без удобного метрополитена на полгода (ориентировочно) остались тысячи киевлян, проживающих на Теремках.

Тогда начальник метрополитена вместе с мэром спускались в тоннель. И обвинили в подтекании своих предшественников, дескать, были проблемные почвы, а качество строительных работ "на двойку". Ибо легче годами не следить за состоянием тоннелей и тем, что над ними непрерывно строится.

Ремонт "синей" ветки метро в Киеве / Фото: Киевский метрополитен

Кто построит нам метро?

Кстати, пока Брагинский управлял метрополитеном в Киеве не было построено ни одной станции метро. За 10 лет были только громкие скандалы. Например, со строительством метро на Виноградарь, где подрядчик "успешно" разворовал миллиардные средства. А мифическое метро на Троещину уже давно стало "бородатой" городской легендой.

Эксперты отмечают, что город самостоятельно не может строить метрополитен.

"Во времена, когда мэром Киева был Омельченко, каждый год открывали станцию метро. Это происходило потому, что львиная часть средств на строительство метрополитена направлялась именно из госбюджета. А уже много лет на метро в Киеве из госбюджета ничего не дают. Без помощи государства, строить подземку силами только столичного бюджета — невозможно", — рассказывает сайтуТСН.ua Александр Сергиенко, директор аналитико-исследовательского центра "Институт города".

Ранее в Киеве обещали достроить метро на Виноградарь/коллаж ТСН.ua

Давят ли на мэра и его команду?

Эксперт соглашается, что скандал с Виктором Брагинским разгорелся достаточно громкий. Но в то же время добавляет, что частью коммунальных предприятий в Киеве руководят люди из бизнеса. Они пользуются дорогими автомобилями, ходят в недешевые рестораны, имеют много недвижимости в Киеве и за городом.

"Почему именно Брагинский попал под страстное внимание журналистов, мне пока не понятно. Героев для подобных расследований в Киеве достаточно много. Думаю, что Брагинскому быстро найдут замену, потому что в метрополитене работает достаточно квалифицированных специалистов. И незаменимых не бывает", — добавляет эксперт.

Александр Сергиенко отмечает, что в последнее время участились информационные атаки на мэра Киева и его команду, что тоже довольно странным образом выглядит.

"Я считаю, что это не совсем дело аналитиков и журналистов заниматься подобными расследованиями, как с Брагинским. Потому что подобные вещи — сфера деятельности правоохранительных органов. Если правоохранители доказывают факты, предусматривающие наказание по административному или уголовному кодексу Украины, тогда такой человек должен отвечать перед законом", — отмечает Александр Сергиенко.

Перрон киевского метро / Фото: Украинская правда

Надо латать дыры в законодательстве

Он добавляет, что "фантастические истории", когда старушка мать городского чиновника или директора КП каким-то чудом покупает квартиры, а потом дарит их сыну — свидетельствует о несовершенстве нашей антикоррупционной законодательной базы. И, к сожалению, таких историй множество.

"Нужно совершенствовать антикоррупционную базу. Сделать так, чтобы доходы близких родственников в декларации чиновников отражались обязательно. А несоответствие доходов и расходов в декларации становилось бесспорным основанием для увольнения такого чиновника. Когда это четко будет прописано в законодательстве, тогда это будет результативно. А до тех пор пока в законодательстве остаются такие даже не щели, а огромные дыры, то все это будет продолжаться и такие чиновники будут пролезать на должности, наживаться через коррупционные деяния, и избегать ответственности", — заключает Александр Сергиенко.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал, что в Киеве "заплакала" еще одна станция метро: что планируют делать (видео).

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