Хотел сделать эффектное фото: в Одессе спасают 21-летнего мужчину, который вспыхнул

У пострадавшего обожжено почти все тело.
В Одессе 21-летний мужчина хотел сделать эффектное фото на крыше железнодорожной цистерны, но получил мощный удар током. За жизнь пострадавшего сейчас бьются одесские врачи.
Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок 15 октября.
Событие произошло на железнодорожной станции "Восточная". У пострадавшего обожжено почти все тело.
Последствия инцидента были сняты подростками, которые в этот момент шли надземным переходом. Они услышали хлопок и увидели яркую вспышку возле товарного поезда. После этого с высоты четырех метров на землю упал пораженный током мужчина.
Медикам пришлось на носилках нести раненого несколько сотен метров, потому что добраться до места инцидента скорая не смогла. Пострадавший находится в тяжелом состоянии в ожоговом отделении.
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