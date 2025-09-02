Хотел сменить фамилию, а получил повестку: в Украине строго наказали мужчину за отказ от мобилизации

Мобилизация в Украине

Реклама

В Харьковской области к 4 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку, однако категорически отказался от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Богодуховского районного суда Харьковской области.

По данным суда, в ноябре 2023 года жителя Харьковщины признали годным к мобилизации. 27 декабря 2023 года ему пытались дать «боевую повестку», однако мужчина категорически отказался от мобилизации.

Реклама

На суде житель Харьковщины вину отрицал. Он сообщил, что в 2023 году сменил фамилию, а потому пришел в ТЦК, чтобы заменить военный билет. Там его направили на прохождение ВВК, которая признала мужчину годным к мобилизации.

«Эту повестку он отказался брать и расписываться за нее, поскольку считал эту повестку выписанной с нарушением установленного законом порядка, а именно, она должна была быть напечатана, а не выписана от руки, и могла быть вручена ему только по месту жительства, а не в помещении ТЦК и СП. Подтвердил, что не желал и не желает проходить военную службу по состоянию здоровья, поскольку имеет проблемы с позвоночником, а также из-за того, что он является единственным кормильцем в семье», — говорится в пояснении суда.

Жена подсудимого подала обращение в суд, в котором говорилось, что муж «является единственным кормильцем в семье, поскольку она является нетрудоспособной из-за проблем со здоровьем, а также о том, что ее старший сын проходит военную службу. Она просила не брать ее мужа на службу до возвращения ее сына из армии».

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 4 годам лишения свободы.

Реклама

Этот приговор еще можно обжаловать в апелляционном суде.

Приговор суда / © Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, в Хмельницкой области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который отказался от мобилизации из-за «религиозных убеждений»