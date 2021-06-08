Хотел снять видео соцсети: в Днепре умер школьник, который получил ожоги 40% тела

Он умер, не выходя из комы.

В Днепре умер 12-летний школьник, который получил ожоги 40% процентов тела, — об этом шла речь в сюжете ТСН.19: 30.

В больницу он попал две недели назад — "скорая" его забрала прямо с улицы.

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В парке на окраине шестиклассник вместе с другом нашел бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью. Сначала школьники попытались поджечь лавочку на аллее — хотели снять видео и выложить в соцсети. Впрочем, пламя перекинулось на одного из них, ребенок загорелась на глазах у прохожих. Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии и ввели в медикаментозный сон — из него он уже не вышел.

Напомним, что в Кривом Роге 17-летний парень во время ссоры облил легковоспламеняющимся веществом свою беременную сожительницу и поджег. Женщина получила 70% ожогов тела и через несколько дней умерла в больнице.

Новости Украины: в Днепре умер в коме 12-летний школьник, который получил ожоги 40% тела

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