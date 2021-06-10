Хотел стать боксером, чтобы защищать слабых: что известно о 8-летнем мальчике, которого убил ухажер матери в Покрове

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве, однако на скамье подсудимых может оказаться и мать ребенка.

Пошел на детскую площадку и пропал. В Покрове Днепропетровской области правоохранители, кинологи и волонтеры два дня искали 8-летнего Ибрагима Оглы. Ребенок ушел из дома еще 2 июня, однако в полицию сообщение о его исчезновении поступило только спустя четыре дня.

8 июня Ибрагима Оглы нашли мертвым, тело школьника обнаружили в канализационном коллекторе.

В убийстве Ибрагима подозревают ухажера его мамы. Мужчина задушил ребенка, потому что мать мальчика отказала ему в интиме, рассказали в Департаменте уголовного розыска.

Журналисты ТСН.ua пообщались со знакомыми семьи, городскими властями Покрова и собрали все, что известно о трагедии.

Вечеринка закончилась трагедией

2 июня мама мальчика вместе со своим 33-летним ухажером отдыхала дома. Пара распивала спиртные напитки. Около 12:00 дня Ибрагим пошел гулять на детскую площадку, которая расположена недалеко от его дома.

В это время между женщиной и мужчиной, которые уже находились в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт — мать школьника отказала ухажеру в интимной близости. Мужчина не справился с эмоциями, вышел на улицу, заманил в заброшенный дом Ибрагима и задушил его голыми руками — так он хотел отомстить любимой. Чтобы избежать уголовного наказания, преступник сбросил тело ребенка в канализационный коллектор и присыпал мусором.

Об исчезновении мальчика мать сообщила в полицию только 6 июня. Поисками школьника сразу начала заниматься местная полиция вместе с кинологами, а также волонтеры и общественность. Между тем маму Ибрагима стали допрашивать следователи.

Бильт взял след

При поиске Ибрагима полицейские проверили все детские площадки города, вокзалы, рынки, заброшенные здания, лесополосы и другие места, где ребенок теоретически мог находиться. Спустя два дня от начала поисковой операции служебная овчарка по кличке Бильт взяла след и привела правоохранителей к канализационному коллектору.

ГУ Нацполиции в Днепропетровской области

"По вещах ребенка служебная собака взяла след от дома, где жил мальчик, и провела к канализационному коллектору. Там полицейские обнаружили тело ребенка", — сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Днепропетровской области.

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Позже правоохранители установили подозреваемого в совершении преступления, а также его мотивы.

"Оперативники установили последовательность событий и мотивы, которые сами по себе поражают своей жестокостью. Поклонник горе-матери во время очередного застолья очень обиделся на ее за отказ в интимной близости", — рассказали в пресс-службе Департамента уголовного розыска Нацполиции.

Мужчину задержали и по итогам собранных доказательств и сообщили ему о подозрении в совершении преступления. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

ГУ Нацполиции в Днепропетровской области

Источники ТСН.ua в Национальной полиции сказали, что к ответственности может быть привлечено и мать школьника. Однако сейчас правоохранители официально это не комментируют.

"Беременная мать била ребенка"

В социальных сетях бурно отреагировали на это событие. Там же всплыли подробности того, какие отношения были в семье. Местные жители говорят, что мама Ибрагима выпивала, на фоне чего у нее нередко возникали конфликты.

Я с ней не один раз скандалила.

Я хорошо знаю Ибрагима. Он посещал наш детский сад. Бродяжничал еще 5-летним ребенком.

Видела ее примерно две недели назад. Она беременна.

Люди видели, как мать кричала на Ибрагима, била его.

В школе, где учился мальчик, о нем отзываются хорошо. Говорят, что парень был общительным, но никогда не рассказывал о своей семье.

"Я работаю в школе, где учился Ибрагим. Время от времени видела его мать — всегда приходила пьяная. Вообще, о семье мальчик никогда ничего не рассказывал. Кажется, он рос не с родным отцом, а с сожителем матери", — рассказала нам сотрудница школы Анастасия.

Со стороны социальных служб к маме Ибрагима Оглы вопросов не было, говорят в городском совете Покрова. Семья никогда не находилась на учете.

"Мама на контакт со школой шла. Школа приходила к ней домой, они общались. Мальчик учился в специализированном классе. По информации, которая есть у меня, семья на учете в социальных службах не состояла", — рассказывает ТСН.ua мэр покрова Александр Шаповал.

Отца у ребенка не было. Его мама жила с другим мужчиной. При этом мэр города заявляет, что ее сожитель — не тот гражданин, который подозревается в убийстве.

Прощание состоится в пятницу

Прощание с Ибрагимом Оглы состоится в пятницу, 11 июня. На улице Соборная, 1 будут стоять автобусы, которые отвезут горожан на кладбище, где в 14:00 состоится отпевание ребенка.

"Это был очень веселый и добрый мальчик. Рассказывал, что мечтает заниматься боксом. Хотел стать сильным, чтобы защищать слабых", — добавила сотрудница школы Анастасия.

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