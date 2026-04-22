Хотел стать пенсионером: в Киеве мужчину оштрафовали на 34 000 гривен

В Киеве мужчина купил фальшивую справку, чтобы стать пенсионером

Дарницкий районный суд Киева вынес приговор мужчине, который пытался незаконно оформить пенсию по инвалидности. Мужчина использовал поддельную выписку из акта осмотра МСЭК, где ему якобы установили вторую группу. Махинация раскрылась во время проверки документов Пенсионным фондом.

Согласно материалам дела, мужчина решил получить статус лица с инвалидностью без реального прохождения врачебных комиссий. Для этого он вступил в сговор с неустановленными лицами, которые по его персональным данным изготовили фальшивый документ.

Злоумышленники подделали выписку серии 12 ААБ, якобы выданную «Одесским областным центром медико-социальной экспертизы». В документ внесли сведения об установлении мужчине II группы инвалидности (общее заболевание) сроком на один год. На справке стояла поддельная печать учреждения и подпись председателя комиссии.

Попытка обмануть государство через веб-портал

Имея на руках «липовую» бумажку, мужчина перешел к реализации плана:

6 апреля 2024 года он подал заявление на назначение пенсии через личный кабинет на Веб-портале Пенсионного фонда Украины. Для уверенности он прислал физическую копию подделки по почте в адрес Главного управления ПФУ во Львовской области.

Однако сотрудники фонда заметили подделку и обратились к правоохранителям. Экспертиза подтвердила: печать и подписи на документе — фальшивка.

Приговор суда: соглашение о признании виновности

Досудебное расследование завершилось соглашением между прокурором Дарницкой окружной прокуратуры и обвиняемым. Мужчина полностью признал свою вину в подделке документов и их использовании(ч. 3 и ч. 4 ст. 358 УК Украины).

Решение суда:

Утвердить соглашение о признании виновности.

Признать мужчину виновным и назначить окончательное наказание в виде штрафа в размере 34 000 гривен.

Суд учел, что мужчина ранее не был судим, имеет на иждивении малолетнего ребенка и искренне раскаялся.