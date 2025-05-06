Рынок возле бывшего Республиканского стадиона — одна из киевских локаций 90-х, которую контролировали рэкетиры столицы / © ТСН

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В соцсетях вчера появилось сообщение о том, что скончался один из самых известных киевских рэкетиров 90-х годов по кличкам Авдыш и Ассириец.

Согласно открытым источникам, в криминальных кругах он был достаточно известен тем, что, будучи признанным в СССР чемпионом по вольной борьбе, контролировал десятки небольших предприятий столицы, а возглавляемая им преступная группировка насчитывала около 1 тыс. членов, которые, в том числе, собирали дань с торговцев и валютчиков столицы. В том числе, на крупнейшем вещевом рынке, который работал в столице в 90-х годах на том месте, где сейчас находится площадь рядом с НСК «Олимпийский».

Как сообщил у себя на странице журналист Виталий Губин, главарь одной из самых известных киевских преступных группировок Виктор Авдышев умер в ночь на 5 мая, вероятно, вследствие отрыва тромба.

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В комментарии для ТСН.ua Виталий Губин уточнил, что сначала была информация о том, что Авдышев умер в Украине, но впоследствии появилось уточнение, что он ушел из жизни за границей.

Источники ТСН.ua в правоохранительных органах сообщили, что Виктор Авдышев — это советский спортсмен 1956 года рождения (полных 69 лет) с криминальным прошлым.

Как оказалось, у правоохранителей есть информация, что в августе 1994 года лидерами преступных групп Киева, где фигурирует и фамилия Авдышева, за вознаграждение, которое в то время составляло 500 тыс. долларов, среди криминалитета шел поиск лиц для совершения теракта в отношении президента Украины. Как известно, по состоянию на август 1994 года президентом Украины был Леонид Кучма.

Парадоксально, но в правоохранительных органах добавляют, что есть неофициальная информация о том, что Виктор Авдышев в свое время работал тренером в правоохранительной спортивной секции. Такая страница в его биографии, по данным современных силовиков, не мешала ему возглавлять преступную группировку, которая собирала дань с киевских торговцев и контролировала коммерческие структуры, которые располагались в непосредственной близости к тогдашнему Республиканскому стадиону.

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