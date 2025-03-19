Хотел выехать за границу: мужчина придумал хитрый способ избежать мобилизации

Житель Буковины придумал хитрый способ избежать мобилизации. С этой целью он подделал официальные документы.

В Черновицкой области на 17 000 грн оштрафовали мужчину, который во время войны пытался незаконно выехать за границу.

Об этом говорится в приговоре Сторожинецкого районного суда Черновицкой области.

По данным суда, мужчина обратился к "неустановленным лицам", которые изготовили ему "фейковый" документ о том, что он осуществляет уход за своей женой. Таким образом, житель Буковины пытался незаконно выехать за границу.

13 июля 2024 года на украинско-румынской границе мужчина показал поддельный документ. Однако его разоблачили и задержали.

На суде житель Буковины вину признал и раскаялся. Он заявил, что готов перевести на нужды ВСУ размер своего залога.

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по ч.3, ч.4 ст. 358 УК Украины. Ему присудили 17 тыс. грн штрафа. Также суд согласился перевести залог подсудимого в размере более 36 тыс. грн на нужды ВСУ.

Приговор суда

Напомним, пограничники спасли мужчину, который, не умея плавать, рискнул пересечь границу через Тису, доверившись переправщикам, которые за $9000 обещали "легкий маршрут".

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