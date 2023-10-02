Хотел унизить Зеленского, но начали "мочить" его: самые известные антиукраинские "зашквары" Илона Маска

Илона Маска ловили на пророссийских комментариях не раз, но он не останавливается. Основатель SpaceX теперь принялся глумиться над президентом Украины Владимиром Зеленским, зато получил шквал критики.

ТСН.ua в эксклюзивном сюжете вспомнил все случаи, когда Маск пытался дискредитировать Украину.

Илон Маск снова влип в скандал

Илон Маск снова влип в скандал. Миллиардер очень неудачно пошутил о военной помощи Украине и опубликовал циничный мем с Зеленским. На фото запечатлен еще молодой президент Украины, у которого якобы вылезают вены на лице от напряжения с такой подписью: "Когда прошло 5 минут, а ты еще не попросил миллиард долларов помощи".

Мэм уже просмотрело более 20 млн человек. На что рассчитывал Маск, опубликовав такое фото, загадка. Но тот явно не ожидал такой волны хейта. Пользователи соцсетей американца комментариями просто уничтожают. На скандальный твит отреагировали, в частности, советник Хельсинкской комиссии США Пол Массаро, обозреватель The Daily Beast Джулия Дэвис и другие.

Скриншот/X (Twitter)

Скриншот/X (Twitter)

Отреагировал на такую шутку и председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук. Он написал: "Тот случай, когда чувак пытался покорить космос, но что-то пошло не так и через пять минут он был по уши в дерьме".

Скриншот/X (Twitter)

Илона Маска подозревают в сотрудничестве с Россией

Пользователи также опубликовали несколько мемов и в адрес самого Маска с намеком, что он работает на страну-агрессору Россию.

Скриншот/X (Twitter)

Скриншот/X (Twitter)

И вопрос достаточно актуален, ведь миллиардер уже не раз делал заявления, дискредитировавшие Украину. Но он не называет вещи своими именами, а Путина агрессором. Об этом американского бизнесмена в лоб спросил журналист Sky News. Вместо этого он так и не получил ответ.

'Has your ego cost Ukrainian lives?'



Elon Musk was questioned by a Sky News reporter after the billionaire admitted thwarting a Ukrainian attack on Russia https://t.co/QkoSqFtVML pic.twitter.com/zQRHfAOSU5 — Sky News (@SkyNews) September 13, 2023

Маск и его "советы" Украине

Но, похоже, жизнь украинцев Маска волнует в последнюю очередь, ведь циничная шутка о Зеленском далеко не первая. Ранее Илон уже принялся размышлять об успехах ВСУ. "Эксперт" под постом себе подобного американского предпринимателя Дэвида Сакса, который в Twitter написал, что территориальные достижения Украины в результате их хвалебного контрнаступления настолько скудны, что их едва можно увидеть на карте, написал "Так много смертей и за такой мизер".

Скриншот/X (Twitter)

Предсказывал Илон Маск и победу России: “Цвет украинской и русской молодежи уже долгое время погибает в окопах без территориальных завоеваний. Какая бы сторона ни пошла в наступление на сильно укрепленные позиции, она потеряет гораздо больше солдат. Более того, Россия преобладает Украину по численности примерно в 4 раза, поэтому выигрывает войну на истощение, даже если потери будут равны. Если украинское наступление терпит неудачу с большими потерями, российская контратака захватит гораздо большую территорию. Именно поэтому большого наступления не было.

The flower of Ukrainian and Russian youth have been dying in trenches for a long time with almost no territorial gains.



Whichever side goes on the offensive against heavily entrenched positions will lose far more soldiers. Moreover, Russia outnumbers Ukraine ~4:1, so would win a… — Elon Musk (@elonmusk) July 10, 2023

Миллиардер хайпирует на тему войны в Украине

И таких заявлений еще с десяток. Маск регулярно хайпирует на тему войны в Украине. А несколько месяцев назад этот "большой эксперт" представил свою "формулу мира" — сделал опрос в Twitter относительно того, что же дальше делать Украине.

Среди вариантов ответов было отказаться от Крыма, который, по его словам, якобы был ошибочно передан Украине Хрущевым. В этом случае последнее слово должно быть за самим народом. А еще в вариантах – обеспечение Украиной водоснабжения оккупированного Крыма и нейтралитет в дальнейшем.

Последний предусматривал проведение повторных референдумов на временно оккупированных территориях Украины. И это при том, что Маск ни разу не был в нашей стране и даже не подозревает, что здесь происходит.

Обвинение Маска в сторону Нуланда

А когда лайтов становилось меньше, Маск переключился на внутренних противников. В одном из последних своих твитов бизнесмен обвинил госсекретаря США Викторию Нуланд в разжигании войны в Украине.

"Никто не продвигает эту войну больше, чем Нуланд", — заявил Маск, комментируя слова Нуланда о легитимности российских баз в Крыму как цели для Украины.

Этот пост вызвал удивление бывшей первой ракетки Украины Александра Долгополова, который, кстати, служит в рядах ВСУ. Теннисист с иронией ответил Маску: “Не поймите неправильно, люди. Это не вина России, это Нуланд насилует, ворует детей, убивает мирных жителей, пытается оставить всю страну без электричества зимой и т.д. После этого Илон будет рассказывать астронавтам о медиа и пропаганде”.

Илон Маск критикует власти США

К слову, в январе прошлого года Илон Маск раскритиковал власти США за поддержку плана освобождения Крыма военным путем. У бизнесмена фобия — если Украина отвоюет свой Крым, то начнется третья мировая, а впоследствии и ядерный удар.

Не смог не устранить своих драгоценных пять копеек Маск и тогда, когда США приняли решение передать Украине кассетные боеприпасы. По его словам, это решение США является "лицемерным".

Маск срывает спецоперации ВСУ?

Подозревали Маска и в срыве удара по Черноморскому флоту РФ. CNN заявило, что Илон Маск тайно приказал отключить связь Starlink у побережья Крыма.

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что иногда ошибка – это гораздо больше, чем просто ошибка. По его словам, не позволив украинским беспилотникам уничтожить часть российского военного флота своим вмешательством в Starlink, Илон Маск позволил этому флоту обстреливать украинские города "Калибрамы".

А вот американский политтехнолог Джейсон Смарт считает, что Маск руководствуется эгоизмом и думает, что умнее всех.

На эти обвинения бизнесмен ответил в своем Twitter. По его словам, такого указания он якобы не давал. Маск отметил в соцсети, что в районе Крыма Starlink и не работала: “Указанные регионы Starlink не были активированы. SpaceX ничего не диктовала”

В ГУР с обвинениями притормозили и заявили, что информация еще нуждается в уточнении.

В начале войны Маска считали бесспорным союзником Украины. Бизнесмен в первые дни полномасштабного вторжения предоставил украинцам системы Starlink, которые помогают не только быть на связи, но и управлять дронами и передавать видео для корректировки артиллерийского огня.

Впрочем, через несколько месяцев после громкой передачи нескольких тысяч установок Маск заявил, что для его компании это решение стало убыточным и начал просить Пентагон взять часть финансирования на себя.

Илон Маск подвергся российской пропаганде?

Но как бы то ни было, можно смело подозревать, что у Илона уже хорошо промыты мозги российской пропагандой. Чего только стоил его твит с подписью "Кстати, а как дела в Бахмуте?" под сообщением русского Медведева. Конечно, это вызвало восторг у российских СМИ, написавших, что Маск оценил шутку Медведева.

Хотя еще несколько лет назад миллиардер Илон Маск казался человеком, который двигает прогресс, сейчас его действия иногда выглядят странно и хаотично. Он все больше похож на антагониста. Твиты Маска — это особый вид стыда. Его эго и превосходство уже заметны невооруженным глазом и все это проявляется еще и в пренебрежительных твитах по отношению к Украине.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Зашкварный Илон Маск снова выдал! Хотел унизить Зеленского, но поливают грязью его!

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