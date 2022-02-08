Хотел вернуть детям мать: на Прикарпатье мужчина порвал паспорт жены, чтобы она не ехала на заработки

Женщина все равно уехала в Италию.
В Ивано-Франковской области мужчина порвал загранпаспорт жены, чтобы она не ехала в Италию и осталась с семьей. За это его оштрафовали на 935 гривен.
Об этом идет речь в приговоре Долинского районного суда Ивано-Франковской области, сообщает ТСН.ua.
На суде подозреваемый рассказал, что его жена уже долгое время проживает и работает в Италии. Там у нее якобы есть другой мужчина. Он вынужден самостоятельно воспитывать их двоих детей. В июле 2021 года жена вернулась домой, но снова планировала ехать на заработки. Тогда он порвал ее загранпаспорт.
Подозреваемый на суде добавил, что так хотел сохранить семью и вернуть мать детям. Однако, несмотря на преступление, его жена все равно уехала.
Суд признал мужчину виновным по ч. 1 и ч. 3 ст. 357 Уголовного кодекса. Его оштрафовали на 935 гривен.
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