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Хотела купить еду: во Львовской области через 200 грн арестовали мать двоих детей

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Хотела купить еду: во Львовской области через 200 грн арестовали мать двоих детей

pixabay.com

Женщина вину признала и раскаялась.

В г. Ходоров Львовской области мать двоих детей украла у пенсионера 200 грн, чтобы купить продукты. За это ее арестовали на пять дней.

Об этом говорится в постановлении Жидачивского районного суда Львовской области, сообщает ТСН.ua.

Инцидент произошел 18 января 2022 года. Мужчина попросил женщину снять его пенсию с банкомата. Тогда она перевела себе 200 грн, отдав мужчине 2500 грн.

На суде подозреваемая вина признала и раскаялась. Она сообщила, что деньги ей нужны были для того, чтобы купить продукты.

Суд признал женщину виновной по ч. 1 ст. 51 КУоАП. Ее арестовали на 5 дней. Также мать двоих детей должна уплатить 496 грн. 20 коп. судебного сбора

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