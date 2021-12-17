Хотела порадовать себя и ребенка: в Запорожье женщина обокрала супермаркет из-за ссоры с мужем

Женщине присудили 120 часов общественных работ.

В Запорожье осудили мать несовершеннолетнего ребенка, потому что она украла в супермаркете сладости и игрушки, чтобы порадовать себя и своего ребенка после ссоры с мужем.

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Об этом говорится в приговоре Жовтневого районного суда г. Запорожья, сообщает ТСН.ua.

Женщина в суде заявила, что она складывала товар в свою сумку, потому что так всегда делает на рынке.

Как говорится в приговоре суда, женщина украла в супермаркете несколько детских игрушек, 4 плитки шоколада, жевательные конфеты и рыбу на сумму 748 грн.

На суде женщина своей вины не признала. Она объяснила, что в мае 2019 года поссорилась с мужем, свидетелем этого была ее тогда еще 4-летняя дочь. Поэтому подозреваемая хотела порадовать себя и ребенка и пошла в супермаркет. Она уверяла, что просто забыла заплатить за товар, но была готова это сделать, но охрана заведения ее задержала и якобы провела обыск с нарушением закона. Женщина добавила, что редко бывает в супермаркетах, чаще скупается на рынках, поэтому "автоматически" положила товар в сумку, как это бывает на рынках.

Слова подозреваемой опровергли свидетели

Однако работница супермаркета все возразила. Она сообщила, что была свидетелем инцидента. То, что женщина воровала товар в супермаркете, зафиксировали камеры наблюдения. И охрана задержала подозреваемую и в присутствии свидетелей и полиции у нее изъяли украденное. Тогда подозреваемая своих действий никак не объяснила. Эти слова подтвердил и полицейский и записи камер наблюдения.

Приговор суда

Поэтому суд признал женщину виновной по ч.2 ст.15 и ч.1 ст.185 УК Украины. Женщине присудили 120 часов общественных работ.

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