Хотела растопить печь и погибла: на Ровенщине заживо сгорела незрячая женщина

Соседи гасили женщину дерюгой, поливали водой, однако спасти не смогли.

В Ровенской области женщина сгорела живьем. 65-летняя Ольга была незрячей. В тот день женщина якобы хотела разжечь печь и, вероятно, использовала воспламеняющуюся смесь, от которой загорелась одежда. Получив тяжелые ожоги до приезда медиков она уже не дожила.

О том, как обогревать дом безопасно и что делать, когда рядом горит человек – 2 декабря говорится в сюжете ТСН.16:45.

Так, спасатели предостерегают: нельзя использовать для розжига обогревательных печей бензин, дизельное топливо, керосин, лакокрасочные вещества, потому что это может привести к взрыву, или, в случае попадания на вещи или обувь человека, он может вспыхнуть.

А также призывают не хранить у печек дрова и легковоспламеняющиеся вещества, следить, чтобы печи были без трещин и обязательно вовремя чистить дымоходы.

Медики же в тоже время напоминают, что нужно делать, если вдруг вспыхнул человек. Так, пострадавшего нужно положить на землю и накрыть тканью, не пропускающей воздух.

Если пылающий человек бежит, то это усиливает горение, а соответственно и поражение от огня. Уже потушенную одежду с травмированного сдирать нельзя. Это делают медики специнструментами. Однако можно снизить температуру обожженной поверхности – подставить пораженную поверхность под струю холодной воды и подержать минут 5-10. Также обязательно вызвать "скорую".

Новости Украины: в Ровенской области женщина сгорела заживо, когда растапливала печь

Напомним:

В городе Измаил Одесской области 1 декабря в жилом доме произошел взрыв. Чрезвычайники спасли пожилую владелицу жилья. Причиной пожара предварительно называют нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Уточняется, что владелица якобы топила печь бензином.

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