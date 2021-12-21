Хотела увеличить: в Днепре 14-летняя школьница уколола себе в губы масло и попала на операционный стол

Школьница теперь мечтает об уменьшении губ.
В Днепре медики спасают 14-летнюю школьницу, которая хотела увеличить губы и уколола себе дома укол с маслом. После этого девушку госпитализировали и провели уже три операции.
Об этом 21 декабря говорится в сюжете ТСН 19:30.
Вколола в губы косметическое масло, потому что хотела их увеличить
Девушка рассказала, что мечтала о пухлых губах, ведь ее одноклассницы уже начали ходить в салоны на инъекции красоты. Однако цена таких процедур от 3 тыс. грн, а ученица 9 класса захотела сэкономить и нашла в Интернете, как можно увеличить губы в домашних условиях. Девушка дома уколола себе в губы косметическое масло для лица. Однако уже через час после инъекции ее губа начала отекать.
Родители сразу увезли девушку в больницу. Там медики ее спасли от полной потери нижней губы. Врачи удаляли масло из губы под общим наркозом. Говорят, это было очень сложно.
После инъекции девушка пережила уже три операции
Девушка пережила три операции, прием антибиотиков и многочисленные перевязки. Сколько продлится восстановление после домашней инъекции красоты, медики не прогнозируют.
"Это может повлечь за собой некроз тканей и даже потерю части и даже всей губы. Потому что эти препараты для обработки кожи. А как они себя ведут в мышцах, в мягких тканях – это до конца неизвестно", — говорит заведующий отделением челюстно- лицевой хирургии больницы им. Руднева Тарас Погорелюк.
Школьница мечтает уже об уменьшении губы
Теперь ученица 9 класса Юлия мечтает не об увеличении, а об уменьшении губы хотя бы на миллиметр.
"Сейчас она стала уже меньше. Раньше вообще висела. Хорошо, что верхнюю не уколола", — говорит Юлия.
Теперь школьница пьет из трубочки и ест только перетертую еду. Говорит, что на эксперименты с внешностью больше никогда не отважится.
Врач предостерегла украинок от подобных процедур
Такие процедуры даже специальными препаратами нельзя делать самостоятельно, говорит врач-дерматолог, которая сама училась более десяти лет. И предостерегает украинок всех возрастов от опасных экспериментов.
"Это процедура, которую должен выполнять специалист с высшим медицинским образованием, который прошел все обучение, очень хорошо знает анатомию и использует только сертифицированные препараты. Какие-то препараты мы вводим глубоко, другие поверхностно, нужно знать, какими иглами", — говорит врач-дерматолог Анастасия Хильченко.
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