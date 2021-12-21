Хотела увеличить: в Днепре 14-летняя школьница уколола себе в губы масло и попала на операционный стол

Хотела увеличить: в Днепре 14-летняя школьница уколола себе в губы масло и попала на операционный стол

Школьница теперь мечтает об уменьшении губ.

В Днепре медики спасают 14-летнюю школьницу, которая хотела увеличить губы и уколола себе дома укол с маслом. После этого девушку госпитализировали и провели уже три операции.

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Об этом 21 декабря говорится в сюжете ТСН 19:30.

Вколола в губы косметическое масло, потому что хотела их увеличить

Девушка рассказала, что мечтала о пухлых губах, ведь ее одноклассницы уже начали ходить в салоны на инъекции красоты. Однако цена таких процедур от 3 тыс. грн, а ученица 9 класса захотела сэкономить и нашла в Интернете, как можно увеличить губы в домашних условиях. Девушка дома уколола себе в губы косметическое масло для лица. Однако уже через час после инъекции ее губа начала отекать.

Родители сразу увезли девушку в больницу. Там медики ее спасли от полной потери нижней губы. Врачи удаляли масло из губы под общим наркозом. Говорят, это было очень сложно.

Девятиклассница уколола себе масло в губы и попала в больницу | Новости Днепра

После инъекции девушка пережила уже три операции

Девушка пережила три операции, прием антибиотиков и многочисленные перевязки. Сколько продлится восстановление после домашней инъекции красоты, медики не прогнозируют.

"Это может повлечь за собой некроз тканей и даже потерю части и даже всей губы. Потому что эти препараты для обработки кожи. А как они себя ведут в мышцах, в мягких тканях – это до конца неизвестно", — говорит заведующий отделением челюстно- лицевой хирургии больницы им. Руднева Тарас Погорелюк.

Школьница мечтает уже об уменьшении губы

Теперь ученица 9 класса Юлия мечтает не об увеличении, а об уменьшении губы хотя бы на миллиметр.

"Сейчас она стала уже меньше. Раньше вообще висела. Хорошо, что верхнюю не уколола", — говорит Юлия.

Теперь школьница пьет из трубочки и ест только перетертую еду. Говорит, что на эксперименты с внешностью больше никогда не отважится.

Врач предостерегла украинок от подобных процедур

Такие процедуры даже специальными препаратами нельзя делать самостоятельно, говорит врач-дерматолог, которая сама училась более десяти лет. И предостерегает украинок всех возрастов от опасных экспериментов.



"Это процедура, которую должен выполнять специалист с высшим медицинским образованием, который прошел все обучение, очень хорошо знает анатомию и использует только сертифицированные препараты. Какие-то препараты мы вводим глубоко, другие поверхностно, нужно знать, какими иглами", — говорит врач-дерматолог Анастасия Хильченко.

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