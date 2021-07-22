Хотела заниматься танцами, а стала фехтовальщицей: непростая история олимпийской чемпионки Ольги Харлан

Одна из лучших фехтовальщица мира — Ольга Харлан родилась в Николаеве. В детстве мечтала заниматься танцами. Но в начале 1990-х денег на это у родителей не хватало.

Не хватало средств на секцию по танцам — и в мире появилась одна из лучших фехтовальщиц. Ольга Харлан имеет 8 золотых медалей Европы и шесть мировых. Кроме спортивных достижений, красивая украинка может похвастаться еще и рекламными контрактами и модными фотосессиями для мировых глянцев.

О спортивных победах, парне-итальянце, экономности и самой дорогой вещи в гардеробе чемпионки — продолжается наш цикл сюжетов посвященных олимпиаде "Золотой фонд".

Об этом говорится 22 июля во сюжете ТСН.19:30.

Шестикратная чемпионка мира, восьмикратная чемпионка Европы. Олимпийская чемпионка и призер. Лицо всемирно известных брендов. Обладательница собственной куклы барби и звезды на киевской аллее звезд

Одна из лучших фехтовальщица мира — Ольга Харлан родилась в Николаеве. В детстве мечтала заниматься танцами. Но в начале 1990-х денег на это у родителей не хватало.

"При зарплате сто гривен, 75 — стоили танцевальные туфли на заказ, чтобы сшить. Очень дорого стоили занятия", — вспоминает мама спортсменки.

"Золотой фонд": история успеха Ольги Харлан - как она стала одной из лучших фехтовальщиц мира

Вместо танцев выбрали бесплатную секцию фехтования. Первым тренером Харлан стал ее родной дядя.

Первыми ее серьезными соревнованиями был Чемпионат мира среди взрослых. Оле тогда было 14. И именно тогда она получила свой первый спортивный гонорар.

"Я заработала 4000 гривен и отдала их мама. Это был 2005 год", — вспоминает Ольга Харлан.

А уже в 2008-м Украина встречала ее как олимпийскую чемпионку. Именно Харлан на Олимпиаде в Пекине в финальном поединке с китайской сборной нанесла победный укол.

В спортивных кругах ее называют волчонком, из-за того, как она зверски бросается на соперниц. Но в жизни девушка привлекательная, милая, постоянно улыбается и шутит.

Она часто появляется на обложках глянца. Является лицом известных брендов. Любит красиво одеться, ходить на модные вечеринки. Но убеждает: на одежду много денег не тратит.

Ольга была замужем. Ее бывший муж — фехтовальщик. Но сейчас у нее новая любовь и Оля живет на две страны: в Украине и в Италии. Там тренируется и встречается с итальянским фехтовальщиком Луиджи Самеле.

На олимпиаду в Токио влюбленные едут вместе: Харлан в составе украинской сборной, Луиджи — итальянской. Сейчас оба сосредоточены на тренировках.

Для Харлан это будут третьи Олимпийские игры. О подготовке, настроении, надеждах и прогнозах пока просит ее не спрашивать. Боится сглазить. Что будет после олимпиады, тоже не загадывает. Родители намекают, что пора рожать ребенка. Но об этом она тоже будет думать после Токио. Пока без спорта, без фехтования свою жизнь не представляет и мечтает о новых медалях.

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