Хотели отказаться от паспорта: украинцы за рубежом рассказали о множественном гражданстве

В Украине разрешили множественное гражданство / © ТСН.ua

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Украина разрешила своим гражданам иметь множественное гражданство. Разрешение украинцам, кроме «родного» паспорта, иметь гражданство другой страны, если это не Россия или Беларусь — вынужденный шаг для истощенного войной государства. Новый закон позволит тем, кто будет претендовать на гражданство другого государства, не сдавать украинский паспорт, а сохранить его. А вместе с ним — связь с Родиной.

Он также упрощает процедуру получения украинского гражданства иностранцами, воюющими за Украину.

Об этом говорится в материале корреспондента «Радио свобода» Зоряны Степаненко.

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Немецкий дизайнер хочет получить украинское гражданство

Фрэнк не говорит на украинском, но именно от него, известного немецкого дизайнера, об Украине и войне против нее — узнают сотни тысяч его подписчиков.

Все — благодаря этим селфи в лифте. Сине-желтые тона, красноречивые образы. Таким креативным способом Фрэнк четвертый год рассказывает, что переживает Украина. Со страной, о которой даже мало слышал до российского вторжения, познакомился благодаря беженцам. А теперь — гордо себя называет «послом Украины в Германии». Он публично убеждает вооружить Украину «Таурусами». Собирает деньги на нужды ВСУ. И всерьез раздумывает поселиться в Одессе. Ведь благодаря закону о множественном гражданстве имеет шанс получить украинский паспорт и не сдавать свой — немецкий.

«Я был в Украине, кажется, семь раз после полномасштабного вторжения. И я поражен всем: ее красотой, общительными людьми, энергетикой. Для меня это как любовные отношения. И да, я думал, возможно, получить украинское гражданство. Недавно менял паспорт — предыдущий как раз заканчивался. Когда получил новый, понял, что он немного меньше старого немецкого. По какой-то таинственной причине новый идеально подходит к этой обложке», — говорит Фрэнк Петер Вильде, дизайнер из Германии.

До недавнего времени Украина оставалась одним из немногих государств в Европе, которое запрещало своим гражданам иметь паспорт другого государства. Хотя на практике двойное гражданство у украинцев, которые давно за границей, далеко не редкость.

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«Процедура была очень простая, заняла меньше чем полгода. Я, в принципе, очень рад, что Бельгия не требует от любых других граждан других стран отказываться от их гражданства. То есть я мог сохранить свое украинское гражданство. Очень, если честно, этому рад. Потом, когда война закончится, мне будет гораздо легче вернуться», — говорит Антон, гражданин Украины и Бельгии.

«Я когда приехал сюда в Европу, нужна была работа. А так как я не имел права на работу, а по румынским документам здесь можно было работать, я и сделал румынский паспорт — имел право. Думал, что так: я временно сделал, поработаю, вернусь домой. Пандемия немного задержала, потом из-за войны домой не могу поехать», — говорит Василий, гражданин Украины и Румынии.

По данным из открытых источников, война выгнала за границу до семи миллионов украинцев. Министерство единства посчитало всю диаспору: беженцев и довоенных мигрантов в разных поколениях — до 30 миллионов. Фактически столько же, сколько сейчас в Украине. Государство, решило его руководство, не может позволить себе такую потерю. Поэтому — закон о множественном гражданстве. Цель — прежде всего сохранить связь с людьми, которые в теории могут претендовать на другой паспорт. А также — их детьми

«Мы живем в Германии и хотим податься на гражданство в Германии. И это очень хорошо, если мы будем иметь сразу два. А так я бы получал немецкий паспорт и отказался от украинского», — говорит Игорь, украинец в Германии.

«Было бы разумно легализоваться одновременно и здесь, и дома. Ну, чтобы не терять возможность вернуться домой. Рано или поздно это все закончится, мы вернемся домой и все будет Украина», — говорит Виктор, украинец в Чехии.

Кто не может воспользоваться множественным гражданством

Новый закон, однако, не распространяется на владельцев паспортов России, Беларуси и других государств, фактически поддержавших вооруженную агрессию против Украины. Для них двойное гражданство остается запрещенным.

«Есть требование, которое этот закон не меняет: требование прекратить российское гражданство после двух лет после того, как человек приобрел украинское гражданство. Это условие знает только одно исключение: если вас преследуют в России по политическим причинам. Если вы там осуждены заочно или вас там штрафовали за то, что вы высказывались в поддержку Украины или что-то такого типа», — говорит Илья Новиков, адвокат.

Россия не «отпускает» из своего гражданства ни подозреваемых, ни заочно осужденных. Получается, отказаться невозможно. Поэтому и исключение. Что-то вроде исключения, или по крайней мере отдельную процедуру, юристы хотят и в отношении жителей оккупированных территорий, которые вынуждены оформлять паспорт государства-агрессора. Для Украины они остаются правонарушителями.

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«Надо проверять и устанавливать, насколько человек был там коллаборантом или не был. Но я считаю, что в этой части законопроект не доработан, потому что фактически все, кто получил паспорт Российской Федерации — сразу мы их ставим отдельно от нас. Здесь, я думаю, надо более глубокий подход и прописать определенные, скажем так, процедуры проверки и не делать запрет сразу по умолчанию», — говорит Артем Крикун-Труш, адвокат, партнер Miller Law Firm.

Паспорт для иностранцев, которые воюют за Украину

Закон упрощает получение украинского паспорта иностранцами, которые защищают ее на передовой. Также — известными людьми, учеными и т.д. Подаваться — только в Украине физически. Сдавать экзамен по истории, языку, Конституции. Только тогда получать гражданство. Вместе с ним — права и обязанности. Например, призыв на военную службу. И это одна из причин, почему вряд ли следует ожидать длинные очереди желающих.

«Никто, конечно, не в восторге от войны. Но когда она завершится, я бы вернулся обратно в Украину, откуда приехал сюда. Относительно паспорта — не то, что бы лучше подождать… Сейчас у меня жена и двое детей. Поэтому, возможно, есть таки смысл подождать, посмотреть, что дальше будет происходить. Возможно, следующим шагом для меня будет податься на украинский паспорт», — говорит Рашад гражданин Египта, беженец из Украины.

«У меня уже папа на войне — достаточно уже кого-то одного в семье», — говорит его жена Лилия.

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