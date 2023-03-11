"Хотели сами умереть от морозов": бойцы под Бахмутом рассказывают, как вагнеровцы без защиты идут под пули

О силе враждебного давления на Бахмут свидетельствуют бешеные потери оккупантов, которые публикует в своих сводках каждый день наш Генштаб.

Оккупанты пытаются окружить Бахмут и бросили подкрепление, атакующее его северные окраины. Давят нашу линию численной армией вагнеровцев, которые идут на штурмы без экипировки и даже бронежилетов. Враждебная же артиллерия обстреливает наши тыл, говорится в ТСН.

Бойцы, только что вышедшие из боя с врагом под Бахмутом, усталые, грязные, мокрые и прочь по уши в донбасской земле. "Они идут, идут, идут", – говорят бойцы.

Хотя было тяжело этой ночью, но ребята пытаются шутить, потому что живы. "Это мой портфельчик. Почистится, помоется. Ничего, приведем в божий вид, все будет хорошо", — говорит боец, ножом отшибающий грязь из автомата.

Помыться и согреться, все о чем сейчас мечтают бойцы. Грузят оружие в фургон, который должен их отвезти на базу, но в руках у них на один автомат больше, потому что из боя вышли не все. Но не успевают бойцы погрузиться в машину, как и здесь, даже не в передовых окопах, их застает обстрел. Снаряды сыпятся и на город.

Люди, быстренько покидающие улицу. Дедушка Алик забегает в помещение "Пункт Незламности", оставив на площади свою кравчучку с едой, которую дали волонтеры. Теперь переживает, чтобы ее не разнесло осколками. "Она за памятником, никто не тронет. Мы убегали. Там 2 или 3 прилета было не далеко прилеты", — рассказывает дедушка.

Рассказывает он журналистам ТСН, почему до сих пор остается под этими обстрелами. "Семь могил здесь, я один остался. Я на Пасху пойду убирать. Не поеду. Пусть я с ними останусь", — говорит мужчина.

Снаряды прилетают все поближе, но не все местные боятся таких обстрелов. Говорят, научились различать, когда летит у тебя. "Если летит снаряд и слышно его, значит мимо летит. Если к тебе летит, попадает в метрах 40, ты его не слышишь. Тогда на кладбище", — говорят люди.

Когда обстрел немного притих, дедушка Алик следует за своей портнихой. А аэроразведчики отряда пограничников поднимают в небо свой квадрокоптер, чтобы корректировать работу танка и нашей артиллерии на передовой. От координат, которые они передают броне и арте зависит точность стрельбы. ТСН почти в прямом эфире фиксирует, как наши тяжелые снаряды уничтожают позиции россиян под Бахмутом. "Это осуществлялось корректировка по группе пехоты противника, а здесь мы видим разрыв. Это была корректировка по миномету противника", — показывают бойцы.

Россияне бросили немалое подкрепление вагнеровцев на Бахмут. Захватить город – их приоритетной задачей. Они понимают, что наши бойцы видят их с неба, поэтому двигаются захватывать новые позиции малыми группами. А такая цель не всегда приоритетна для нашей артиллерии. "Такими группами они двигаются посадками и там накапливаются и потом продолжают штурм. Там была уничтожена та группа и следующая группа просто заходит в ту же посадку, по своим телам", — говорят военные.

То, что россияне не считают потерь, свидетельствует полностью отсутствующая экипировка оккупантов и брошенные ранены. "Мы сидели в окопах, вагнеровцы шли и такое было впечатление, что хотели сами уже умереть от этих всех морозов. Было холодно, мои бойцы выпускали в тело кучу снарядов, которое просто падало и умирало без всякого достоинства", — рассказывают свои наблюдение бойцы.

О силе враждебного давления на Бахмут свидетельствуют бешеные потери оккупантов, которые публикует в своих сводках каждый день наш Генштаб. Однако, ежедневно в окопах появляются новые, которые снова и снова гибнут на полях боя под Бахмутом, так и не захватив город.

Читайте также:

Может ли Приднестровье обратиться в РФ за военной помощью и есть ли угроза для Украины: ответ эксперта

Какая будет Украина после войны: астролог предусмотрел кардинальное изменение власти и восстановление

"Мы похожи народ, противостоящий оркам": грузины заставили отказаться от "русского" закона и берутся за партии