Хотели школу, а строят церковь: в Киеве новый строительный скандал

В Киеве заметили удивительное строительство на Позняках. На пустыре, в восьмом микрорайоне, ограниченном улицами Анны Ахматовой, Урловска, Княжий Затон и проспект Петра Григоренко началось строительство церкви. До этого здесь установили храм-вагончик, а теперь решили построить одноэтажный древесный храм.

Десять лет обещаниям

Интересно, что ранее городские чиновники обещали построить на этой земле школу и детский сад, потому что вокруг десятки многоэтажек, но нет ни одного учебного заведения.

Перед каждыми выборами людям обещали построить школу. Такие обещания киевские чиновники давали, когда КГГА возглавлял Александр Попов, а также когда мэром города стал Виталий Кличко. Но ни школы, ни даже частного детсада люди так и не дождались.

"По Генплану Киева на Позняках на территории 8-микрорайона (на пустыре между проспектом Григоренко, 28-а, 26-а, Анны Ахматовой, 35-а, 35-б, Урловская, 10-а, 10-б, Княжик Затон, 4), должна быть построена общеобразовательная школа и детский сад. Наши дети должны иметь нормальные спортивные площадки вблизи своих домов возле школы, ведь им приходится играть на асфальте над паркингами. Есть большие опасения, что на этом клочке земли, вместо школы и детского сада, которые так нужны детям и родителям, могут, как всегда построить высотки", - отмечали местные жители в петиции от 2015 года.

Строительство в Киеве

За десять лет значительную часть пустыря превратили в автомобильную стоянку, а в другой части (ближе к Княжескому Затону), поставили вагончик-храм и закопали в землю крест. Поэтому - одни зарабатывают деньги на парковке авто, а другие решили, что во время войны самое время строить церковь. О школе и детском саду все почему-то забыли, а дети местных жителей вынуждены ходить на учебу по разным частям Дарницкого района.

ТСН.ua разбирался, почему так произошло. Законно ли строится храм и стоит ли местным жителям рассчитывать на школу.

Проект землеустройства еще не означает право на собственность

В Департаменте земельных ресурсов КГГА говорят, что по данным Городского земельного кадастра, городские власти лишь предоставляли разрешение на разработку проекта землеустройства под церковь, но это отнюдь не отвод земельного участка.

"На ходатайство религиозной общины Украинской православной Церкви Киевского Патриархата прихода Рождества Пресвятой Богородицы в Дарницком районе г. Киева № К-22748 от 21.07.2014 решением Киевсовета от 20.11. 2014 № 494/494 предоставлено разрешение на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка на проспекте Петра Григоренко, 28-г в Дарницком районе Киева для строительства и обслуживания культовых и других зданий храмового комплекса, необходимых для обеспечения деятельности религиозной общины", - отмечает в ответе на запрос ТСН.ua Виктор Дворников, первый заместитель директора Департамента земельных ресурсов.

В Киеве вместо школы строят церковь

Он добавляет, что по представлению Департамента Киевсовет не принимал решений об утверждении проекта землеустройства по отводу земельного участка и о передаче любому физическому или юридическому лицу земельного участка с кадастровым номером 8000000000:90:004:0059 на проспекте П. Григоренко, 28-г в Дарницком районе для строительства и обслуживания культовых и других зданий храмового комплекса, необходимых для обеспечения деятельности религиозной общины в собственность или пользование.

"Сведения Городского земельного кадастра не являются подтверждением возникновения права собственности (пользования) земельными участками и носят исключительно информативный характер. В соответствии со статьями 125, 126 Земельного кодекса Украины право собственности на земельный участок, а также право постоянного пользования и право аренды земельного участка возникают с момента государственной регистрации этих прав. Государственная регистрация прав на землю осуществляется в соответствии с Законом Украины «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений", - отмечает Виктор Дворников.

Храм строят без разрешительных документов

То есть религиозная община могла разработать проект землеустройства, но этого не сделала по каким-то причинам. А строительные работы, которые начали возле храма в вагончике можно считать незаконными. Об этом ТСН.ua сообщили в Департаменте по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля Киева.

Оказывается еще в начале февраля должностное лицо Департамента провело внеплановую проверку соблюдения требований законодательства в сфере градостроительной деятельности при выполнении строительных работ по адресу: проспект Петра Григоренко, 28-г в Дарницком районе на земельном участке с кадастровым номером 8000000000:90:004:0059.

Строительство в Киеве

"Во время проверки установлено выполнение строительных работ по строительству одноэтажного здания без документа, который дает право выполнять строительные работы. По результатам проведенной проверки составлен акт по результатам планового (внепланового) мероприятия государственного надзора (контроля) по соблюдению требований законодательства в сфере градостроительной деятельности от 04 февраля 2024 года № б/н, заказчику строительства, физическому лицу, выданы обязательные к исполнению предписания о приостановлении подготовительных и строительных работ от 04 февраля 2024 года и об устранении нарушения требований законодательства в сфере градостроительной деятельности, строительных норм, стандартов и правил", - сообщила ТСН.ua Оксана Попович, директор Департамента

Просят помощи у полиции

Она добавляет, что для составления протоколов об административном правонарушении и привлечения нарушителя к ответственности за установленные правонарушения, предусмотренные Кодексом Украины об административных правонарушениях, заказчика строительства, физическое лицо, письмом приглашено в Департамент, однако в определенный срок указанное лицо в Департамент не прибыло, что сделало невозможным составление указанных протоколов и привлечения его к ответственности, предусмотренной законодательством.

Строительство церкви

"С целью соблюдения требований законодательства в сфере градостроительной деятельности и в соответствии с Законом Украины «О Национальной полиции», Департамент письмом обратился в правоохранительный орган с просьбой содействовать Департаменту в привлечении заказчика строительства, физического лица, к ответственности, предусмотренной законодательством", - отмечает Оксана Попович.

Место для новых многоэтажек

Местные жители уже не раз обращались с напоминанием к городским властям о строительстве на пустыре школы. Даже создавали на сайте Киевсовета соответствующие петиции. Они опасались, что эту огромную территорию могут отдать под высотную застройку. Городские чиновники уверяли людей, что застройки не стоит бояться, мол, этот участок вписан в Генеральный план Киева и школа точно будет, как только у городских властей дойдут до этого руки.

Но, как оказывается, в Генеральном плане нет и упоминания о школе или детском саду на пустыре, а вся территория относится именно к многоэтажной застройке. Поэтому незаконное строительство церкви, лишь первая ласточка.

В Департаменте градостроительства и архитектуры ТСН.ua заверили, что согласно данным электронной базы документооборота Департамента и данным Градостроительного кадастра Киева, градостроительные условия и ограничения для проектирования объекта строительства по вышеуказанному адресу не предоставлялись. Что еще раз подтверждает, что храм будут строить самовольно.

"Согласно Генеральному плану города Киева и проекту планирования его пригородной зоны на период до 2020 года, утвержденного решением Киевсовета от 28.03.2002 № 370/1804, и информации имеющейся в базе данных Городской информационно-аналитической системы обеспечения градостроительной деятельности «Градостроительный кадастр Киева», территория, ограниченная ул. Анны Ахматовой, ул. Урловской, проспектом Петра Григоренко и ул. Княжий Затон, по функциональному назначению относится к территории многоэтажной жилой застройки", - сообщила на запрос ТСН.ua Валентина Святина, заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры, начальница службы Градостроительного кадастра.

Можно не мечтать о школе

Чиновница добавляет, что в соответствии с требованиями ДБН Б.1-3-97 "Состав, содержание, порядок разработки, согласования и утверждения генеральных планов городских населенных пунктов" (действовал на время разработки Генерального плана города Киева) и ДБН Б.1.1-15: 2012 "Состав и содержание генерального плана населенного пункта" генеральный план определяет принципиальные направления развития, планирования, застройки и другого использования территории города.

"Учитывая вышеизложенное, отмечаем, что Генеральный план города Киева не содержит информацию о строительстве школы в пределах запрашиваемой территории. Вместе с этим сообщаем, что детальный план территории, как вид градостроительной документации, детализирует положения генерального плана населенного пункта. Утвержденные в установленном порядке решениями Киевсовета детальные планы территорий, в границы которых попадает вышеупомянутый земельный участок, отсутствуют", - уверяет Валентина Святина.

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