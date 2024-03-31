"Хотели стерилизовать 9-летнюю девочку": волонтер, спасавший людей в Буче, рассказал о зверствах россиян

Волонтер, гражданин Казахстана Константин Гудаускас помогал людям спасаться из оккупированной Бучи. В частности, он спас 9-летнюю девочку, в которую попал вражеский обломок. Тогда 20-летние россияне на блокпоста говорили, что ее нужно убить или стерилизовать, чтобы "она не рожала бандеровцев".

Об этом мужчина рассказал в эксклюзивном интервью для TSN.UA. Он вспомнил о страшных событиях марта 2022 года.

Россияне долгое время не пропускали их на подконтрольную Украине территорию, чтобы оказать срочную медицинскую помощь ребенку.

“Были блокпосты вокруг Бучи. Проехать без их разрешения было невозможно. Когда я вывозил эту девочку, они долго не выпускали. Они издевались, говорили, что ее нужно убить, а потом стерилизовать, потому что она будет рожать бандеровцев. Это были молодые ребята, изверги, им было по 20 лет. Обычные россияне. У них не было ни сострадания, ни жалости. Для них это был не ребенок, а враг. Как будто это был солдат, который с автоматом лежит в моей машине. Так они смотрели на ребенка. Ее удалось спасти, и для меня это особенная радость, потому что дети – это наше будущее”, – рассказал Константин Гудаускас.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео РОССИЯНЕ ЕЖЕДНЕВНО НАСИЛОВАЛИ ДЕВОЧКУ, МАТЬ КОТОРОЙ УБИЛИ! Эти зверства шокируют! | Гудаускас

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