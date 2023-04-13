"Хотели уничтожить все украинское": как россияне убивали целые семьи в Буче — жуткий рассказ свидетеля

Мужчина признается, что после пережитого до сих пор не может вернуться в Бучу, где имеет квартиру.

В Буче русские солдаты массово грабили дома, убивали людей и даже маленьких детей, ведь их целью было уничтожение всего украинского.

Гражданин Казахстана Константин Кястутисович в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал об этих событиях, свидетелями которых стал сам.

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"Они с первых дней, когда вошли в Бучу и Ворзель, заходили в дома и тогда были убиты многие люди. Их убивали просто за то, что они говорили: "Ребята, что же вы делаете?". Людей убивали за язык. Потом мы поняли, что все, кто говорит по-украински, для них враги, то есть, как они говорят, "фашисты, нацисты, бандеровцы". "Зомбоящик" воспитал их в их стране, они пришли сюда с одной целью — уничтожить все украинское. Если человек с ними разговаривал по-украински, они его убивали. На моих глазах такие события происходили и не раз", - вспоминает мужчина.

Кястутисович признается, что после пережитого он до сих пор не может вернуться в Бучу, где имеет квартиру. По его словам, там сейчас живут жители Мариуполя, сбежавшие от "русского мира".

"Даже когда я приезжаю в Ворзель, я делаю круг через Житомирскую трассу, чтобы попасть в Ворзель, в Бородянку. Но Буча для меня — особенная боль. Я видел, как убивают не только взрослых, но и детей. Были такие моменты, когда я приезжал на эвакуацию, а вся семья была мертва. Среди них были совсем маленькие дети", — рассказывает жуткие воспоминания мужчина.

Напомним, Буча Киевской области была освобождена от кафиров 31 марта 2022 года. В годовщину деоккупации жители города почтили память погибших. Несколько человек, несмотря на дождь, собрались на улице Вокзальной — символе стойкости и несокрушимости.

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