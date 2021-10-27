"Хотелось, чтобы не было отмазок": сын погибшего и свидетели рассказали о кровавом ДТП с Infiniti в Харькове

"Хотелось, чтобы не было отмазок": сын погибшего и свидетели рассказали о кровавом ДТП с Infiniti в Харькове

Водитель Infiniti пренебрег красным сигналом светофора и на бешеной скорости снес другую легковушку.

В центре Харькова продолжают устанавливать все обстоятельства жуткой аварии. Там водитель Infiniti пренебрег красным сигналом светофора и на бешеной скорости снес другую легковушку — Chevrolet Aveo. Один человек погиб, еще трое травмированы.

Об этом говорится в выпуске ТСН. Ранок 27 октября.

На места аварии работает наша харьковская корреспондентка Юлия Семененко.

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Ночное столкновение запечатлели уличные камеры наблюдения. На кадрах видно, как водитель Infiniti пытается проскочить оживленный перекресток. Но не успевает и таранит Chevrolet Aveo.

"Водитель автомобиля марки Infiniti на большой скорости поехал на красный свет светофора и столкнулся с автомобилем марки Chevrolet Aveo. Skoda белая, она также является участником ДТП, но в ней водитель и пассажиры отсутствовали, там только механические повреждения железа", — рассказывает заместитель руководителя управления полиции Харьковской области Сергей Чиж.

По словам очевидцев, они услышали громкий грохот.

"Я не поняла, что это и потому вышла. Грохот был сильный. Начали останавливаться машины, люди подходили и вытаскивали пострадавших", — рассказывает очевидица аварии.



Металлические обломки от авто разлетелись на несколько метров. У одного из автомобилей оторвало колесо. Оно влетело во внедорожник, запаркованный на обочине.



Водитель Chevrolet Aveo погиб мгновенно. Кроме него, в салоне больше никого не было. А вот водитель Infiniti и его двое пассажиров уцелели. Их доставили в больницу.

"У одного лица окровавленное, без сознания. Того, что грузили. Второй лежал на животе, он сначала вообще не шевелился. Впоследствии начал подавать признаки жизни. О нем ничего не могу сказать, не видел. А девушка, она была шокирована. Она все время плакала. Там шоковое состояние, и жаловалась на боль в животе", — рассказывает свидетель ДТП Евгений Храполь.



На место аварии приехали родственники погибшего водителя Chevrolet Aveo. Его сын Артем говорит, что папа был опытным и внимательным водителем. Родные надеются, что виновника аварии накажут.

"Хотелось бы, чтобы не было отмазок. Что плохо стало, что умирал за рулем, еще что-то. Он просто ехал быстро и ему было плевать на всех. Я очень надеюсь, что он за это ответит", — отмечает сын погибшего водителя Артем.



Личность водителя Infiniti полиция пока не разглашает. Аварию расследуют, как нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека.

В центре Харькова водитель "Инфинити" на бешеной скорости снес другую легковушку | Новости Украины

Между тем в местных пабликах, в частности "Труха. Харьков" и "Харьков Life", пишут, что участник ужасного ДТП в Харькове — водитель Infiniti, который на бешеной скорости влетел в Chevrolet Aveo, может быть несовершеннолетним.

Отмечается, что водитель, повлекший за собой ДТП — 2005 года рождения. Вроде бы дорогую иномарку ему недавно купили родители. Юноша неоднократно публиковал в соцсетях фото и видео, как катается по городу и нарушает ПДД. Сам парень, по данным каналов, находится в реанимации.

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