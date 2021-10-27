"Хотелось, чтобы не было отмазок": сын погибшего и свидетели рассказали о кровавом ДТП с Infiniti в Харькове

Водитель Infiniti пренебрег красным сигналом светофора и на бешеной скорости снес другую легковушку.
В центре Харькова продолжают устанавливать все обстоятельства жуткой аварии. Там водитель Infiniti пренебрег красным сигналом светофора и на бешеной скорости снес другую легковушку — Chevrolet Aveo. Один человек погиб, еще трое травмированы.
Об этом говорится в выпуске ТСН. Ранок 27 октября.
На места аварии работает наша харьковская корреспондентка Юлия Семененко.
Ночное столкновение запечатлели уличные камеры наблюдения. На кадрах видно, как водитель Infiniti пытается проскочить оживленный перекресток. Но не успевает и таранит Chevrolet Aveo.
"Водитель автомобиля марки Infiniti на большой скорости поехал на красный свет светофора и столкнулся с автомобилем марки Chevrolet Aveo. Skoda белая, она также является участником ДТП, но в ней водитель и пассажиры отсутствовали, там только механические повреждения железа", — рассказывает заместитель руководителя управления полиции Харьковской области Сергей Чиж.
По словам очевидцев, они услышали громкий грохот.
"Я не поняла, что это и потому вышла. Грохот был сильный. Начали останавливаться машины, люди подходили и вытаскивали пострадавших", — рассказывает очевидица аварии.
Металлические обломки от авто разлетелись на несколько метров. У одного из автомобилей оторвало колесо. Оно влетело во внедорожник, запаркованный на обочине.
Водитель Chevrolet Aveo погиб мгновенно. Кроме него, в салоне больше никого не было. А вот водитель Infiniti и его двое пассажиров уцелели. Их доставили в больницу.
"У одного лица окровавленное, без сознания. Того, что грузили. Второй лежал на животе, он сначала вообще не шевелился. Впоследствии начал подавать признаки жизни. О нем ничего не могу сказать, не видел. А девушка, она была шокирована. Она все время плакала. Там шоковое состояние, и жаловалась на боль в животе", — рассказывает свидетель ДТП Евгений Храполь.
На место аварии приехали родственники погибшего водителя Chevrolet Aveo. Его сын Артем говорит, что папа был опытным и внимательным водителем. Родные надеются, что виновника аварии накажут.
"Хотелось бы, чтобы не было отмазок. Что плохо стало, что умирал за рулем, еще что-то. Он просто ехал быстро и ему было плевать на всех. Я очень надеюсь, что он за это ответит", — отмечает сын погибшего водителя Артем.
Личность водителя Infiniti полиция пока не разглашает. Аварию расследуют, как нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека.
Между тем в местных пабликах, в частности "Труха. Харьков" и "Харьков Life", пишут, что участник ужасного ДТП в Харькове — водитель Infiniti, который на бешеной скорости влетел в Chevrolet Aveo, может быть несовершеннолетним.
Отмечается, что водитель, повлекший за собой ДТП — 2005 года рождения. Вроде бы дорогую иномарку ему недавно купили родители. Юноша неоднократно публиковал в соцсетях фото и видео, как катается по городу и нарушает ПДД. Сам парень, по данным каналов, находится в реанимации.