"Хотелось плюнуть ему в лицо": украинец дезертировал из французской армии, чтобы защищать Украину

Боевой офицер с наградами дезертировал из Французского легиона, чтобы защищать Украину. Ивано-франковца Стаса Чечка полномасштабная война застала в иностранной армии, и, не колеблясь, он бросил все и приехал домой. В боях в Луганской области был ранен и случайно снял этот момент на телефон, говорится в ТСН.

Французское гражданство и безоблачное будущее у него были почти в кармане. Ивано-франковец Стас Чечко реализовал свою мечту – служил во Французском легионе. Спустя почти 8 лет в армии элитных бойцов дослужился до офицера. За участие в военных операциях получил 6 наград. 23 февраля все поменялось. Легионеры были на полевых учениях, как вдруг получили приказ – немедленно возвращаться в казармы. “Это было обучение с танками. Где-то 800 военных из разных частей было. В какой-то момент останавливают всю "войну" и говорят: все возвращаются в казарму, без какого-либо объяснения. Это было странно, все связали это с "ковидом", — рассказывает Стас.

Утром Стаса разбудил звонок из обстрелянного Ивано-Франковска с сообщением о полномасштабной войне. Стас не колебался ни минуты вместе с товарищем, тоже украинцем, написал рапорт с просьбой расторгнуть контракты – ответ ошеломил. “Мы военнообязаны Франции и не имеем права воевать за другое государство, даже если это твоя родина. Хотелось плюнуть ему в лицо. Чувак, что ты там читаешь? Там бомбят мою страну, где я родился. А ты читаешь мне устав Франции?!”, — возмущается украинец.

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За дезертирство из Французского легиона грозит до 5 лет тюрьмы, говорит Стас. Однако мужчину это не остановило, бросил все и как турист все-таки добрался до Украины. “Я бы себя возненавидел, если бы я так не сделал. Пусть пафосно, но это – моя родина. Я мужчина. Я должен защищать”, — убежден он.

Первые несколько месяцев Стас служил в полку спецназначения Нацполиции, а затем перешел в ряды ВСУ. Офицер-легионер стал простым солдатом-пулеметчиком. Несмотря на многолетний опыт, многому пришлось учиться заново. Особенно жутко было, признается экслегионер, когда ночью били вороные танки. “Стремно – ты слышишь вылет, считаешь несколько секунд и думаешь, прилетит в тебя или нет. Я пытался вычислить этот танк. Вот эти моменты – ты понимаешь, что ты не готовился. Профессиональная армия, они должны эти вопросы просчитать вперед, потому что думаю, у них никогда не было такой войны с такой армией”, — говорит Стас.

На передовой он часто снимал мотивационные ролики и однажды, идя в бой за электростанцию в Луганской области, тоже включил камеру телефона. Через несколько минут в него попал снайпер. “Посмотрел только через 2 суток, жутко было. Перед тем как посмотреть, я прокручивал себе в голове этот момент: сколько времени это происходило, бежал, красное пятно на ноге, бегу, падаю, снова встаю, бегу. Вот прокручиваю и думаю: это было где-то минута-минута 30. И потом я смотрю это видео – от момента выстрела до укрытия – это 3 секунды”, – говорит он.

Лечился в Днепре и Ивано-Франковске, а ныне – снова на фронт. После победы Стас планирует с армией завязать и хотя верит, что французское правительство преследовать не будет, решило остаться дома в любом случае. И именно здесь, в государстве за которое воевал, строить новую жизнь и семью.

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