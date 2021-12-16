"Хотим иметь четкость": Кулеба заявил, что интеграция в ЕС и НАТО "не может быть бесконечным процессом"

Министр признался, что украинская сторона понимает, что четкого ответа от Альянса пока не будет.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что интеграция в Европейский Союз и НАТО "не может быть бесконечным процессом".
Такое мнение глава внешнеполитического ведомства высказал 16 декабря в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на 1+1.
"Мы давно придерживаемся позиции о том, что интеграция и в Европейский Союз, и в НАТО не может быть бесконечным процессом. Поэтому, несмотря на все достижения на обоих направлениях — а это был очень успешный год и для европейской интеграции, и для евроатлантической, — мы хотим иметь четкость", — сказал Кулеба.
Глава МИД объяснил, почему президент Владимир Зеленский на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе откровенно спросил, в каком году Украина станет членом НАТО. Министр признался, что украинская сторона понимает, что четкого ответа от Альянса пока не будет.
"В следующем году состоится важный саммит НАТО в Мадриде, где будет определяться по сути курс дальнейшего развития Альянса. Именно поэтому мы сейчас подняли этот вопрос. Мы понимали, что четкого ответа мы не получим. Но этот вопрос нужно поднимать — и именно это мы делаем", — подытожил Кулеба.
Ранее генсек НАТО резко отреагировал на требование РФ отказать Украине в вступлении в Альянс.
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