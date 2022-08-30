Хотят давить по всем фронтам: военный эксперт — о том, захватят ли россияне Донецкую область и Харьков

Однако у них недостаточно сил, чтобы оккупировать Харьков или Донецкую область.

Об этом в эфире ТСН сказал военный эксперт, глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

"Нашим ВСУ удалось спровоцировать россиян и выманить их основные резервы с восточного направления. С Харьковской и Белгородской областей, снимали группировку также из Донецкого направления и перебрасывали на Херсонское и Запорожское направления. Это значит, что резервов для того, чтобы они полноценно захватили Донецкую область, уже нет. Резервов, чтобы они атаковали и штурмовали Харьков — тоже нет", — сказал Кузан.

Военный эксперт подчеркнул, что россияне не жалеют своих военных и бросают их на смерть.

"Россияне не жалеют своих бойцов: они посылают на убой мобилизованных из Донецкой области, тюремщиков из "Вагнера". То есть у них есть указ давить по всем фронтам. Но для того, чтобы кардинально изменить ситуацию и захватить наши основные города, нет. Они до сих пор держатся за линию Соледар-Бахмут, но перейти эту линию обороны они не могут. То есть захватить какое-нибудь село, продвинуться на километр-полтора — они это делают и отчитываются о невероятных успехах, но это не меняет ситуацию на фронте", — объяснил военный эксперт.

Напомним, в ВСУ рассказали о ликвидированных россиянах и уничтоженной вражеской технике.

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