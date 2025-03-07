Хотят ли россияне еще захватить Харьков: Терехов назвал цель окупантов

Силы обороны Украины готовы отразить все атаки, которые российские войска могут совершить на Харьков. Россияне без боя не смогли захватить ни один город в Харьковской области, включая областной центр.

Об этом в эксклюзивном интервью TСН.ua сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

"Конечно, сегодня на сто процентов мы не можем сказать — есть ли у них планы захватить город, или нет. То, что мы видим, начиная с 2022 года, тогда в 2024 году у них было неудачное наступление на Харьков. Какая у них цель? По-моему, захватить всю Украину... Пока стоит ВСУ, пока мы не настроены на мир - мы непобедимы", - сказал он.

Напомним, после того, как Владимир Путин переизбрался на следующий президентский срок, российское военное и политическое руководство размышляет над планами "по меньшей мере захватить Харьков". Об этом, в частности, пишет российское издание "Медуза", работающее за пределами России, но ссылающееся на свои источники в Кремле.

По словам источников "Медузы", российские чиновники убеждены, что "армии Российской Федерации по силам взять Харьков, но дальнейшее продвижение вглубь Украины считают сложнее". В то же время все источники издания отмечают: "информации о том, что решение о масштабном наступлении на Харьков уже принято, нет".

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