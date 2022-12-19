"Никто не хочет умирать за Путина": эксперты рассказали о главной цели обстрелов Россией Донецка и Белгорода

Воскресные обстрелы больницы имени Калинина в оккупированном Донецке и обстрелы российского Белгорода свидетельствуют не о создании россиянами дополнительного casus belli, а о том, что путинская армия пытается побуждать пойти воевать еще большее количество населения.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказали военные эксперты.

"Там никто не хочет умирать за глуповатые прихоти Путина, поэтому создается информационный повод. Делается это для того, чтобы было больше желающих воевать. Мол, смотрите, что делает украинская армия – она убивает мирных жителей, она целится по больницам", — говорит военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев — Извините за мой цинизм, но у нас не так много артиллерийских средств, чтобы их тратить на гражданские объекты. Важнее уничтожать вражескую военную инфраструктуру. То же самое и по ситуации в российском Белгороде - абсолютно нерационально использовать оружие против имеющихся там гражданских объектов".

В свою очередь, другой военный эксперт, Петр Черник, на вопрос о том, почему оккупантам выгодно обстреливать, например именно больницу, ответил нам так: "Все очень просто – сами обстреливают все, что могут у себя обстрелять с очень простым пропагандистским тезисом: смотрите, какие эти нацисты нелюди. Оккупанты дают понять своему населению, что, мол, если не организоваться вокруг "великого лидера", то они, эти нацисты, пойдут на нас. Обстрел больницы - это не что иное как обесчеловечевание украинцев. Это повышение к максимуму нравственной консолидации. Классика пропаганды".

К этому Черник добавляет: "Тиранический режим держится только тогда, когда вокруг него консолидация собственного населения. Если тиран теряет веру в себя от своего населения, он теряет свою жизнь. Вспомним судьбу Муаммара Каддафи, Саддама Хусейна, Слободана Милошевича. Последний при загадочных обстоятельствах. умер в европейской тюрьме. Таких примеров можно привести очень много. Россияне в стратегической ловушке. Они не знают, как оттуда выйти. Их поражение нарастает. Они прекрасно осознают и больше всего боятся собственного внутреннего бунта. Он пока маловероятен, но предпосылки для этого складываются" .

Эксперт не исключает, что в ближайшее время оккупанты обстреляют другие свои гражданские объекты. "Они должны держать население в бесконечных пропагандистских нарративах. Помним о трех принципах Геббельса: пропаганды должно быть очень много, она должна быть понятной, простой и она должна быть бесконечной".

Обстрелы Донецка и Белгорода: что известно

Вчера, 18 декабря, во временно оккупированном Донецке гремели взрывы. Под обстрелы попали «Донбасс-Арена» и больница.

Об этом сообщили сепаратисткие телеграм-каналы и оккупационная «власть» Донецка. Местами в Донецке вспыхнули пожары. В атаках на город оккупанты традиционно обвинили ВСУ.

Кроме того, также вчера, 18 декабря, в российском Белгороде, который находится в 40 км от украинско-российской границы, снова были слышны взрывы. По официальной версии – работала система противовоздушной обороны. Обломки ракет от российской ПВО повредили окна в многоэтажках и автомобили. Российская власть уже успела сообщить о пострадавших.

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