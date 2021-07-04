Хотят превратить Черное море в российское озеро: почему учения Sea Breeze раздражают Кремль

Россияне бесятся от присутствия американского эсминца в Черном море.

С одесского порта на совместные с украинцами учения выходит эсминец США, пока самый мощный военный корабль в Черном море. Эта передвижная морская крепость способна отразить любую атаку противника. Россия вывела в море весь Черноморский флот. А вокруг эсминца под звездно-полосатым флагом крутятся корабли оккупантов.

Почему учения Sea Breeze раздражают Кремль, говорится 4 июля в сюжете ТСН.Тиждень.

"На борту можем нести до девяноста ракет для ударов по поверхности, ракет "земля-воздух" и торпед вертикального запуска", — рассказал Джон Д. Джон, командир USS Ross.

Девушка за штурвалом боевого корабля — для американцев это обычное дело. В ее руках — плавучий арсенал стоимостью один миллиард долларов.

"Ничего сложного здесь нет. Обычное дело. Я делаю это тринадцать лет, и мне это нравится", — отмечает матрос Текора Грей.

Американский эсминец возле крымских берегов: почему учения Sea Breeze раздражают Кремль

На обед есть суп, жареные цыплята, гирос (это греческая еда), шпинат, и многое другое. В матросской столовой выбор, кажется, еще больше. И это роскошное гастрономическое разнообразие американское министерство обороны оценивает только в десять долларов на бойца. Порой кажется, что ты не на военном корабле, а на круизном лайнере, особенно, когда посреди моря, жары и российской агрессии получаешь мороженое.

Так, наслаждаясь мороженым, американские моряки готовятся к встрече с россиянами, которые недавно стреляли по курсу британского эсминца у крымских берегов.

"Оказавшись под огнем, любой корабль имеет право на самозащиту. Если нас обстреляют, мы будем защищаться", — уверяет командир USS Ross.

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Россияне бесятся от присутствия "Росса". Россия вывела в море весь Черноморский флот в полном составе. А вокруг эсминца под звездно-полосатым флагом крутится целая толпа кораблей оккупантов.

Конечно, Ross здесь не для того, чтобы атаковать Россию. Наоборот, он миротворец. Прикрывает Украину от российской агрессии. Не дает оккупантам наглеть в Черном море. Действует точно по плану Sea Breeze — научиться вместе защищаться на суше, в море и в воздухе.

"Черное море, как и любое море, это международные воды, оно не принадлежит какой-то одной стране. Оно принадлежит всем", — отмечает командир эсминца.

Но Россия, похоже, так не думает. Мы проходим рядом с газодобывающими платформами, по-пиратски украденными Россией. Именно здесь российские сторожевики почти догоняют нас. Но вот и то, что легко было предвидеть. Со стороны оккупированного Крыма в небе над американским кораблем появляются российские бомбардировщики "Су-24М".

Расстояние — менее двух километров. А это уже серьезно. Два бомбардировщика почти над водой несколько раз проходят параллельно с "Россом" и исчезают в направлении Крыма.

Пока российские самолеты нервно кружат возле "Росса", американские моряки спокойно выстраиваются в очередь к корабельной лавке, стригутся в кресле у парикмахера и качаются на тренажерах. Каждый сантиметр свободного пространства внутри боевого корабля — на вес золота. Но в нафаршированное оружием брюхо эсминца удалось удачно втиснуть даже два спортзала.

Именно этим западная военная стратегия отличается от того, как воюет Россия, — человек дороже железа. Даже того, которое стоит миллиард долларов.

И вот, началось. Группа кораблей Sea Breeze приближается к оккупированному Крыму. Россияне требуют изменить курс. Требование адресована не большому американскому эсминцу, а маленькому болгарскому корветау — одному из трех кораблей, которые идут вместе с американцами.

Россияне замолчали. Их сторожевик, как привязанный кружит рядом с американским гигантом. И здесь над нами пролетают два бомбардировщика Су-24. Но на этот раз — наши, украинские. Также в качестве нападающего за легенде учений — украинский бронекатер. Он храбро подходит ближе к российскому корабля. Ракетный арсенал "Росса" мгновенно находит воздушную и морскую цели. Задача маневров выполнена. Можно возвращаться в Одессу.

Наш противник, который наблюдал за нами, это тоже оценил. Именно поэтому он делает все, чтобы успеть превратить Черное море в российское озеро до того, как модернизируется и поднимет голову украинский флот.

Ранее сообщалось, в каком состоянии отечественный флот после оккупации Крыма.

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