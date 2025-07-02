Хотят "превратить" иностранцев в украинцев: демограф "разнес" закон о множественном гражданстве

Александр Гладун

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Демограф Александр Гладун пояснил, что целью закона о множественном гражданствеявляется стремление «сделать из иностранцев украинцев», однако такая стратегия может не сработать.

Об этом он сказал в интервью ТСН.ua.

«С бюрократической точки зрения, это означает, что власть, прежде всего, будет направлять свои усилия именно на миграционный приток населения в Украину. То есть как вы сказали „превращать“ иностранцев в украинцев — идет определенная политика по привлечению иностранцев на территорию Украины. И я не уверен, что это положительно повлияет на демографическую ситуацию, а просто механически увеличит численность населения Украины. Но в то же время, этот процесс может обострить очень много проблемных вопросов, которые сейчас существуют в Украине», — сказал он.

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Александр Гладун отметил, что «все это создает опасность того, что у нас будет размываться национальная и этническая идентичность».

«Я думаю, что нам вряд ли удастся „превратить“ иностранцев в украинцев. То есть с одной стороны государство проводит политику по формированию национальной этнической и гражданской идентичности, а с другой стороны, его действия приведут к тому, что эта идентичность будет размываться», — пояснил демограф.

Больше читайте по ссылке: Множественное гражданство: благо или катастрофа для Украины — интервью с демографом Александром Гладуном