Хотят забрать семьи со всего мира: как сложилась судьба собачки со Львовщины, которая ютилась на кровати погибших хозяев

За собаку, которая на развалинах дома ждала хозяев, убитых российской ракетой, переживала вся страна. Две семьи погибли во время последнего массированного обстрела Украины. Фото Эльзы, лежавшей на остатках дома, облетело все соцсети, говорится в ТСН.

Волонтер Юля увидела собаку в Сети и поехала в пострадавшее село. На руинах, где упал вражеский снаряд, увидела еще двух овчарок. Они жили в доме напротив, который похоронил под обломками еще одну сем'ю. Юля без раздумий, решила забрать всех троих осиротевших собак.

Двух овчарок волонтеры уже перевезли в Тернополь, а маленькую Эльзу пока лечат во Львове. Она тоже пострадала от российской ракеты, говорят ветеринары, но угрозы ее жизни нет. “По внутренним органам все хорошо, есть воспалительный процесс, у нее здесь на шее есть рана. От удара как-то ее отбросило, говорили, что здесь вонзилась цепь”, — рассказывает ветеринар Назар Кашляк.

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А еще травмированы лапа и глаз, но, несмотря на страшный удар, обошлось без контузии и без переломов. "Что довольно странно, удар наверняка был очень мощный, она вся в порохе, мы пока с этим ничего не делаем, есть свежие раны, которые нельзя мочить", — объясняет ветеринар.

Забрать Эльзу в семью уже вызвались несколько десятков человек и не только из Украины, говорят волонтеры. "Звонили люди со всего мира: Франция, Нидерланды, Польша", — рассказывает Юлия.

Но знакомство с новой семьей состоится только после того, как Эльза полностью поправится. Овчаркам в Тернополе тоже надеются найти новых хозяев, но будут отдавать их только парой, чтобы не допустить еще одну разлуку.

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