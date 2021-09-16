"Хозяин", который через века — актуален: по заказу "1+1" начали снимать фильм по пьесе Карпенко-Карого

"Хозяин", который через века — актуален: по заказу "1+1" начали снимать фильм по пьесе Карпенко-Карого

Пьесу Карпенко-Карого адаптировали к современному сценарию полгода. Форма конечно изменилась, но содержание во многом осталось изначальным, говорят авторы.

На Киевщине по заказу канала "1+1" начали снимать фильм по классической пьесе украинского драматурга Ивана Карпенко-Карого "Хозяин". Времени — только месяц — пока погода кардинально не изменится.

Сценарий адаптировали к современности, но дух произведения никуда не исчез, говорят авторы. Какими будут на телеэкране всем еще со школы известные герои произведения — 16 сентября говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Сегодня сельский магазин не работал. Здесь снимали кино.

Продавщица — Ольга Сумская. Ее героиня — главная сплетница ленты с красноречивым прозвищем — Тамагавка.

Терентий Пузырь — в современном "Хозяине" долларовый миллионер, владелец агрохолдинга. Эта роль досталась Богдану Бенюку.

"Все персонажи у Карпенко-Карого — люди большой движущей силы, и то, что они попадают в ситуацию, где они потом получают какое-то фиаско, это только потому, что они на каком-то этапе ошиблись сами", — делится актер.

Феноген — антигерой фильма, по сценарию пробует себя в политике. Однако агитационный плакат, которым он так любуется — скоро обливают красной краской. Все — как в жизни.

"Это "мутный чувак", подлый, сплетник, манипулятор. Это на самом деле — мечта актера, потому что в таких персонажах всегда есть что играть", — признается исполнитель роли Олег Иваница.

В некоторых эпизодах отработать должны не только люди и техника, но и животные. Две хохлатые — неохотно дались в руки, но дубль сыграли на отлично.

Новости Украины: по пьесе "Хозяин" начали снимать адаптированный к современности фильм

Пьесу Карпенко-Карого адаптировали к современному сценарию полгода. Форма конечно изменилась, но содержание во многом осталось первоначальным, говорят авторы.

"Наша история о земле, о людях на этой земле, о тех, кто эту землю обрабатывает, кто теряет чувство меры и теряет чувство порядочности", — рассказал режиссер-постановщик Тарас Ткаченко.

В ленте будет сразу несколько сюжетных линий — взаимоотношения между родителями и детьми, борьба за справедливость, проблема ценностного выбора.

"Наш "Хозяин" будет очень хороший, он будет и трагический, и добрый, и смешной, но в любом случае он будет — украинский, он будет наш, это будет теплое кино", — уверяет автор идеи и креативный продюсер Валентина Руденко.

Очень скоро фильм появится в эфире "1+1".

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