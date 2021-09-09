Хозяйка успела выйти за несколько минут до аварии: в Днепре: грузовик разрушил частный дом

Водитель забыл поставить автомобиль на ручной тормоз.
Разрушительная авария в Днепре: грузовик разрушил частный дом. И все потому, что водитель не поставил его на ручной тормоз.
Об этом говорится 9 сентября во сюжете ТСН.16:45.
Машина приехала, чтобы вывезти мусор со свалки негабаритных отходов в частном секторе. Свидетели видели, как водитель припарковал грузовик на склоне, вышел из кабины, и автомобиль покатился вниз. Таким образом грузовик одолел более полутора сотен метров и влетел в частную усадьбу.
"Машина ехала сама без водителя, а водитель за машиной бежал. Он на ручник ее не поставил. Грохот был! Пол дома завалило", — рассказывает продавщица расположенного рядом киоска.
Авто раздробило забор, снесло часть стены и въехало внутрь двухэтажного жилья. Лишь чудом никто не пострадал. Женщина, которая была внутри, за несколько минут до аварии вышла к расположенной рядом магазины. Сейчас на месте работают полицейские.
Напомним, что в результате ДТП в Полтавской области парень от удара "залетел" на капот машины.