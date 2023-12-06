Храбрые Сердца: стала известна тема новогодней елки в Киеве (фото)

Еще до официальной засветки, киевляне 500 раз перевели средства на ВСУ.
Сегодня, в день Святого Николая, 6 декабря, на Софийской площади столицы зажгли огни на главной елке Украины.
Организаторы новогоднего праздника наконец-то озвучили тематику этого года, которую держали в тайне – она посвящена Храбрым Сердцам украинцев. Именно поэтому игрушки на елке в форме желтых и голубых сердец.
В форме сердца сделана и фотозона у главной елки, а на елках, расставленных возле нее – игрушки в виде маленьких сердечек. Каждый желающий может снять с этих елок игрушку на память, но перед этим должен перечислить средства на ВСУ. Возле маленьких елок размещены все реквизиты.
Интересно, что еще до официального открытия елки, киевляне и гости города сняли с веток хвои в фотозоне более 500 игрушек-сердечек. Соответственно, столько переводов уже поступило на счета волонтеров для ВСУ.
Организаторы говорят, что уже добавили к елкам 500 новых игрушек, а люди все подходят к елке и почти все хотят себе такой сувенир.
"Тематика новогодней елки 2023-2024 годов — Храбрые Сердца. Елка и новогодняя фотозона созданы усилиями общества "Добропарк". За первое время киевляне перевели на нужды для ВСУ более 500 раз и это еще до официального открытия елки", — рассказал сайт. Игорь Добруцкий, президент Folk Ukraine, организатор новогоднего праздника на Софийской площади.
Ажиотаж на Софийской площади велик, многие хотят помочь нашим воинам и переводят деньги даже без игрушек. Приходят целыми классами и семьями.
Организаторы новогоднего праздника пока приостановили раздачу сувенирных игрушек, потому что на замену у них только 2 тысячи игрушек-сердечек. Если сувенирных игрушек не хватит, то будут искать другие, чтобы не останавливать стремление людей перечислять средства на ВСУ.
Напомним, что новогодняя елка будет украшать Софийскую площадь до 10 января.
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