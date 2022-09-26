Храм, который мы могли потерять: как восстанавливали Андреевскую церковь

Андреевская церковь – одна из самых известных украинских достопримечательностей получила одну из самых престижных премий Europa Nostra в номинации «сохранение достопримечательностей»

Сейчас трудно поверить, что храм, являющийся одной из визиток украинской столицы, пятнадцать лет назад мы могли потерять.

Об этом пишет ТСН.

Она одна из визиток украинской столицы. Ее можно увидеть издалека и узнать даже по силуэту. И сегодня сложно представить – что еще 15 лет назад мы могли ее потерять.

Директор заповедника София Киевская Неля Куковальская – вспоминает 2007 год. В это время мониторинг состояния известной на весь мир Андреевской церкви и холма под ней показал – ситуация критическая.

Храм тогда арендовали священники украинской автокефальной церкви. В драгоценных интерьерах они сотнями жгли свечи и забивали гвозди у иконостас Растрелли. На просьбу освободить церковь из-за аварийного состояния не реагировали

Скандал между церковниками и музейщиками – дошел до правительства.

Сразу же начались – срочные, очень сложные работы.

В холм, на котором стоит Андреевская, убили сотню свай, на которых закрепили жесткий бетонный пояс. На него натянули несколько слоев сетки и грунтов и благодаря этому сформировали под ним сложную систему гидроизоляции и водоотведения. Сверху, из-под самой церкви, вычистили – остатки обветшавшего фундамента и сформировали – корсет из бетона.

Когда работы по укреплению церкви завершили – за работу принялись реставраторы и художники.

Чтобы посетители – могли увидеть Андрея, реставраторы – снесли тамбур, построенный в советские времена. А чтобы узнать, какими Растрелли задумал – стены, с них пришлось скальпелем снять тринадцать слоев краски.

Мастера работали на высоте 27 метров

Настоящую Андреевскую восстанавливали – сантиметр за сантиметром.

Наконец, после более чем десяти лет работ храм – открылся, богослужением – на двух языках.

Сейчас там проходят службы Вселенского Патриархата. Они не прекращались даже во время боевых действий в столичных окрестностях. Через полтора года после открытия Андреевскую посетили уже – почти 100 тысяч человек. Мастера, фактически вернувшие Киеву его визитку дают гарантию — оно простоит как минимум еще 300 лет.

Напомним, что на сенсационную находку наткнулись реставраторы Андреевской церкви, когда разбирали престол в алтаре.

Лучшая в Европе: Андреевская церковь получила премию Европа Ностра