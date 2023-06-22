"Хранили баллоны с газом": жительница дома, где произошел взрыв в Киеве, рассказала неожиданные детали

Жительница многоэтажки в Днепровском районе Киева, где в ночь на 22 июня раздался взрыв, рассказала, что на седьмом этаже семья якобы хранила баллоны с газом в квартире.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua с места трагедии.

"Говорят, что на седьмом этаже проживала семейная пара. У них сын купил себе квартиру на 16-м этаже. И они на седьмом этаже хранили баллоны с газом", – пересказывает Александра слова соседей.

Она отметила, что проживает на восьмом этаже дома. Взрыв ее разбудил в 3:20 ночи. Волной вынесло дверь в квартире, также повреждены шкаф и зеркала.

"Мы все сразу вышли в коридор, чтобы понять, что произошло. Сначала никто ничего не понял, был запах газа. Мы намочили тряпки, собрали документы и вышли. Когда спускались, внизу уже стояла полиция, которая собиралась подниматься наверх. Когда подошли уже сюда, здесь стояла пожарная служба, медики, все коммунальные службы", – рассказывает женщина.

Она говорит, что знала одного из трех погибших в результате взрыва. По словам Александры, мужчина вместе с женой жили на седьмом этаже. Накануне он отвез женщину на дачу, чем спас ей жизнь.

Александра – жительница дома, где раздался взрыв / Фото: ТСН.ua

Напомним, взрыв в многоэтажке в Днепровском районе Киева произошел в ночь на 22 июня. Предварительно, в жилом доме произошла утечка газа. Были разрушены квартиры на трех этажах. Известно о трех погибших и девяти пострадавших.

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