"Хранительница времени" рассказала, когда закончится война в Украине: шокирующее предсказание

Война в Украине / © Getty Images

Украинский журналист Константин Стогний рассказал, что общался с «Хранительницей времени», которая рассказала ему, когда вероятно закончится война.

Об этом он рассказал ТСН.ua.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Константин Стогний отметил, что в 2021 году он делал репортаж о «Хранительнице времени» и она предсказала войну.

«В Гватемале мы делали документальный фильм. Там пообщались с женщиной, которую зовут Хранительницей времени, которой более 100 лет. Она очень известна в Гватемале, Белизе, Гондурасе (также она пользуется уважением уважением у племени майя)», — сказал он.

Журналист отметил, что война в Украине может закончиться в 2026 году.

«Я не хотел вас пугать, поэтому раньше не говорил, какие прогнозы давали разные провидцы и шаманы на окончание войны. Но уже приближается то время, когда всему приходит конец. Итак, смотрите, что получается. Войны не бывают вечными. 2026-й — год, когда несколько циклов сходятся в одну точку», — написал Стогний.

